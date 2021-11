Sassnitz

Impfpflicht für Mitarbeiter in Krankenhäusern und Pflegeberufen? Die aktuelle Diskussion um 2G-Regeln im Gesundheitsbereich könnte nur ein Testballon sein, um das Modell unter dem Deckmantel „Lockdown Light“ auf weitere Bereiche auszudehnen, warnt Oliver Roeber, Vorsitzender des Tourismusverein M-V, in einer Mitteilung vom Sonntag. „Wenn das so kommt, dann sei das ein Nackenschlag für die gesamte Wirtschaft in Mecklenburg-Vorpommern“ so Roeber.

Nach zwei mageren Tourismusjahren benötige die Wirtschaft in MV Impulse und Unterstützung, um Gäste zurückzugewinnen. Die Verschärfung von 3G auf 2G sei hier das falsche Signal und würde einen wichtigen Gästeanteil ausgrenzen. Denn gerade im Winter habe das Land jede Übernachtung nötig. Davon hingen nicht nur für Hoteliers und Privatvermieter die Einnahmen ab, sondern auch die Gastronomie und der Einzelhandel bräuchten jeden Euro, um die Vorjahresverluste abzufedern und über den anstehenden Winter zu kommen. Das bisherige System „Test bei Anreise“ habe sich bewährt und benötigt keine Erweiterung, so Roeber.

Tourismusverein blickt nach Skandinavien

„Ein 2G-Impf- und Testzwang ist für viele Branchen eine Katastrophe“, warnt auch Ulrich Langer, Stralsunder Unternehmer, denn schon jetzt seien Fachkräfteschwer zu finden. Wenn ein kleines Unternehmen drei Angestellte habe und davon fallen zwei wegen der Impf- und Testregeln raus, dann kann man unter Umständen alles dicht machen, so Langer.

Der Unternehmer verweist auf Skandinavien: „Hier ist man ohne geschlossene Geschäfte, Hotels und Zwangsmaßnahmen genauso gesund durch den letzten Winter gekommen, ohne die heimische Wirtschaft zu ruinieren. Mecklenburg-Vorpommern, Schweden und Dänemark ähneln sich von der dünn besiedelten Bevölkerungsstruktur mit wenigen städtischen Zentren, hier haben Infektionskrankheiten von Natur aus weniger Verbreitungsmöglichkeiten.“ Daher halte er es für unverantwortlich, den Streit um eine Impf- oder Testpflicht jetzt in die Unternehmen zu tragen.

Der neu gegründete Tourismusverein M-V vertritt nach eigenen Angaben alle im Tourismus engagierten Menschen, wie etwa (Privat)-Vermieter, Gastronomen, Unternehmer und Kulturschaffende. Der Tourismus war vor Corona mit knapp acht Milliarden Euro der wichtigste Wirtschaftszweig in Mecklenburg-Vorpommern. Die Vermieter von Ferienwohnungen, Gewerbetreibende und Kleinunternehmen haben daran einen Anteil von etwa 80 Prozent und bilden damit die Basis für den Tourismus im Land.

Von OZ