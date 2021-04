Waldeck/Neustrelitz

Die Polizei in Mecklenburg-Vorpommern hat auch am Ostersonnabend Hunderte Menschen zurückgewiesen, die mit ihrem Fahrzeug verbotenerweise nach MV fahren wollten. Tagestouristen aus dem eigenen Land durften zwar kommen, nicht aber Einreisende aus anderen Bundesländern. Eine Übersicht über die Ergebnisse vom Ostersonnabend:

Bei den Kontrollen im Bereich des Polizeipräsidiums Rostock haben die Beamten 141 Verstöße gegen die Corona-Landesverordnung festgestellt – die meisten erneut im Bereich der Polizeiinspektion Wismar.

Darüber hinaus mussten an den Landesgrenzen und im Landesinneren 170 Fahrzeuge aus MV zurückgewiesen werden. Hierbei wurden 348 Personen aufgefordert, MV wieder zu verlassen, da sie keinen triftigen Grund für den Aufenthalt nachweisen konnten. Die abgewiesenen Personen verhielten sich kooperativ und freundlich, teilt die Polizei mit.

193 Personen müssen MV wieder verlassen

Auch im Bereich des Polizeipräsidiums Neubrandenburg werden über Ostern verstärkt kontrolliert. Laut Polizeiangaben wurden etwa 46 Verstöße gegen die Corona-Landesverordnung festgestellt - überwiegend im Bereich Röbel. Dabei ging es unter anderem um Nichteinhaltung der Kontaktbeschränkungen und Einreise in den Landkreis.

Zudem wurden 91 Fahrzeuge aus MV zurückgewiesen und 193 Personen aufgefordert, MV wieder zu verlassen. Insgesamt wurden 790 Fahrzeuge kontrolliert.

Es gibt Ausnahmen, die eine Einreise erlauben: Wer einen Zweitwohnsitz in MV hat, der darf demnach einreisen. Ebenfalls sind Reisen ins Bundesland erlaubt, wenn die Kernfamilie besucht wird — dazu zählen den Angaben der Landesregierung MV zufolge etwa Kinder, Eltern, Geschwister oder Lebenspartner.

