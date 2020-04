Touristiker fordern: Hotels und Gaststätten in MV sollen am 3. Mai wieder öffnen

Rostock

Dürfen auch Hotels und Gaststätten in MV bald wieder öffnen? Touristiker aus MV kritisieren jetzt die Landesregierung – weil sie im Zuge der ersten Corona-Lockerungen keine Aussage zum momentan stillgelegten Tourismus triff. Jetzt bringen sie den 3. Mai als Datum für den Neustart ins Gespräch.

„Ich bin enttäuscht, dass noch keine größere Klarheit geschaffen wurde“, sagt Tobias Woitendorf, Geschäftsführer des Landestourismusverbandes. Der Tourismus sei eine der wichtigsten Branchen in MV – mit 131 000 Mitarbeitern, das entspricht fast 20 Prozent aller Beschäftigten, und einem Anteil von zwölf Prozent der Bruttowertschöpfung im Land.

Zunächst sanfter Tourismus

„Die Betriebe brauchen jetzt Aussagen, wie es weitergehen kann“, fordert Woitendorf. Als Diskussionsgrundlage bringt er das aktuelle Strategiepapier des Tourismusverbandes ins Spiel, in dem Ideen für einen sanften Wiedereinstieg benannt werden. Kernpunkte: Den Tourismus in einer ersten Phase wieder sanft ermöglichen – Reisen für Erst- und Zweitwohnbesitzer aus MV, zudem für Menschen von außerhalb, die per Immunisierungs-Attest nachweisen können, dass sie inzwischen Antikörper gegen Corona entwickelt haben. Start sollte der 4. Mai sein. Auf insgesamt 26 Seiten werden viele konkrete Maßnahmen vorgeschlagen, auch die Öffnung von Sport, Ausflügen und Freizeitmöglichkeiten ohne Körperkontakt.

Platz zwischen Tischen in Restaurants

„So könnten die Hotels und Ferienanlagen langsam wieder loslegen und haben eine Perspektive“, sagt Woitendorf. Auch Gaststätten sollten unter Einhaltung der Hygiene-Standards wieder geöffnet werden – mit 1,5 Metern Abstand zwischen den Tischen und einer Belegung von zwei Personen bis maximal sechs Leuten, wenn diese aus einem Hausgemeinschaft kommen. Zudem sollte das Personal Mundschutz tragen und strikte Desinfektionsregeln einhalten.

„Wir brauchen jetzt klare Szenarien, wie es weitergehen kann“, sagt auch Gino Leonhard, Managing Direktor von Private Palace Hotels und Resorts, die mit dem Grand Hotel, Rugard und Arkona drei große Häuser auf Rügen betreibt. Das dreistufige Modell, dass der Tourismusverband mit immer weiterreichenden Erlaubnissen bis zur letzten Stufe „Komplette Öffnung“ auf den Tisch gelegt habe, sei gut: „Wir müssen wissen, bei welchem Infektionsgeschehen die einzelnen Stufen gezündet werden können“, fordert Leonhard.

Immobilienservice-Chef: Brauchen Komplett-Start am 15. Juni

Thomas Neuffer, Gründungs-Gesellschafter der Boltenhagener Appartement und Immobilien Service GmbH, die 600 Ferien-Objekte vermietet, geht das noch nicht weit genug: „Klare Start-Termine sind für die Branche wichtig. Auch ein Datum, wann wir komplett wieder anfangen können.“ Das lasse die Situation durchaus zu: „Wir haben in MV und eigentlich im ganzen Norden sehr geringe Fallzahlen, zudem ist es hier möglich, Abstand und strenge Infektionsschutzregeln einzuhalten“, schätzt der Unternehmer ein.

Er plädiert für einen Tourismus-Start unter den fünf nördlichen Bundesländern. Innerhalb von MV, Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Berlin und Brandenburg sollten ab dann Reisen zugelassen werden. „Bundesweit sollten wir dann am 15. Juni oder 1. Juli anfangen und eventuell einige Bundesländer mit sehr hohen Fallzahlen zunächst noch außen vor lassen“, sagt Neuffer. Auch Roy Burwitz, Chef des Rujana Ferienwohnungsservices Rügen (er betreut 300 Vermieter) spricht sich für eine baldige komplette Öffnung, zumindest für Ferienwohnungen, aus: Denn hier blieben die Gäste relativ isoliert, seien meist unter sich in der Kernfamilie und versorgten sich selbst.

„Mit Gästen nur aus MV geht es nicht“

Ein „Binnen-Tourismus“ nur in MV ist nach Einschätzung von Immoblien-Service Neuffer auch nicht zielführend: „Mit einer Gäste-Klientel nur aus unserem Bundesland ist den meisten Anbietern nicht geholfen. Sie haben dann mehr Ausgaben für den Betrieb als Einnahmen“, befürchtet er.

Auch Woitendorf möchte nach dem sanften Einstieg einen raschen Übergang in weitere Phasen seines Konzepts, das zunächst Gäste aus bestimmten Bundesländern zulässt (Phase 1b) und dann aus allen Bundesländern – mit Einschränkung besonders betroffener Regionen (Phase 2). Allerdings kann aus seiner Sicht für die weiteren Schritte bis zur Komplettöffnung (Phase 3) noch kein klares Datum benannt werde. Vielmehr müsse eine Bewertung der Gesundheitslage Grundlage sein.

„Dafür empfehlen wir eine Task Force zu gründen, die aus Mitgliedern der Landesregierung und Touristikern besteht“, sagt Woitendorf. Auch Krister Hennige, Chef des Tourismusverbandes Usedom hält es nicht für sinnvoll, die Politik jetzt schon zu konkreten Wiedereinstiegs-Daten aufzufordern: „Das kann derzeit keiner leisten“, meint er. „Aber wir hoffen sehr, dass wir den Juli und August nicht verlieren, sonst werden viele Hotels Probleme bekommen“, prophezeit Hennige.

Nur wenige Betriebe halten bis September durch

Nach einer aktuellen Erhebung des Tourismusverbandes MV würden nur zwölf Prozent der etwa 900 befragten Unternehmen noch bis zum September ohne Hilfen durch die Krise kommen. 60 Prozent der teilnehmenden Hotels, Ferienwohnungsanbieter, Campingplätze, Tourist-Informationsstellen sowie Kurverwaltungen gaben an, maximal noch zwei Monate durchzuhalten, würde es eine Verlängerung der Einschränkungen geben.

Wirtschaftsminister Harry Glawe ( CDU) will sich nach der Kritik aus der Branche noch am Donnerstag dazu äußern, wie es im Tourismus weitergehen kann. Auch eine Stellungnahme von Ministerpräsidentin Manuela Schwesig ( SPD) wird noch am Abend erwartet.

Von Alexander Loew