Jarmen

Bei einem Lebensmitteldiscounter in Jarmen haben sich am Dienstagmorgen Autos und Traktoren eingefunden um gegen die aktuelle Agrarpolitik zu demonstrieren. Nach Angaben der Polizei wurden die Beamten gegen 2.45 Uhr zum Zentrallager eines Discounters gerufen, weil mehrere Traktoren eine Blockade bildeten. Bis zu vierzig Personen, 16 Traktoren und mehrere Autos nahmen an der Veranstaltung teil. Gegen 7.30 Uhr war das Gelände so versperrt, dass sich die Lkws, die auf das Gelände wollten, bis zur Bundesstraße 110 anstauten.

Die Beamten stuften die Aktion der Landwirte als Versammlung ein, die jedoch nicht angemeldet war. Unter den Teilnehmern fand sich jedoch ein Versammlungsleiter, so dass das Grundrecht auf die Versammlungsfreiheit gewährt werden konnte. Nach Absprache mit den Polizisten räumten die Landwirte gegen 8.20 Uhr freiwillig die Zufahrt des Zwischenlagers des Lebensmitteldiscounters. Gegen 09.45 Uhr war die Straße wieder frei befahrbar. Ansonsten verlief die unangemeldete Versammlung störungsfrei.

Von OZ