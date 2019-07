Teterow

Aus bislang ungeklärter Ursache ist am Freitagmorgen ein 59-Jähriger mit seinem Transporter auf der Autobahn 19 nahe der Abfahrt Teterow ( Landkreis Rostock) von der Fahrbahn abgekommen und mit einem Gullydeckel kollidiert. Die Folge: Der Wagen mitsamt den fünf Insassen überschlug sich. Das Fahrzeug blieb auf der Seite im Graben liegen.

A 19 wurde in Richtung Berlin voll gesperrt

Mehrere Ersthelfer kümmerten sich zunächst um die Verletzten. Kurz darauf trafen zahlreiche Rettungskräfte ein. Insgesamt landeten drei Hubschrauber auf der Autobahn, dazu kamen vier Rettungswagen, die Feuerwehr und die Polizei zum Einsatz. Die Autobahn 19 blieb in Richtung Berlin voll gesperrt.

Kinder schwer verletzt, Hund kommt ins Tierheim

Im Transporter befand sich eine Familie. Zwei behinderte, in einem Rollstuhl sitzende, Kinder erlitten schwere Verletzungen und mussten von Hilfskräften aus dem Wrack befreit werden. Zwei weitere Mitfahrer erlitten leichte Verletzungen, der Fahrer kam mit dem Schrecken davon. An Bord des Autos befand sich auch ein Hund, der in ein Tierheim gebracht wurde, er blieb unverletzt.

Die Polizei muss nun klären, warum der Fahrer nach rechts von der Autobahn abkam und es so zum Überschlag kommen konnte. Die Ermittlungen stehen erst am Anfang.

