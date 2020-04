Trauer, Tränen, Wut: So erlebten Hunderte Insulaner die letzte Fahrt der „Sassnitz“

Sassnitz

Als die Sirenen der Stadt ertönten und das Schiff mit tiefem Nebelhorn antwortete, konnte eine Frau ihre Tränen nicht mehr zurückhalten. „Ich bin 23 Jahre lang auf dem Schiff gefahren“, erklärt sie ihre Emotion.

Zum letzten Mal verließ die Fähre „ Sassnitz“ am Dienstag um 12 Uhr den Hafen von Mukran. Hunderte Insulaner nahmen Abschied von „ihrem“ Schiff. Menschen säumten die Fußgängerbrücke, versammelten sich vor dem Glasbahnhof oder auf Balkonen und Terrassen ihrer Häuser, um zu sehen, wie sich die Fähre, begleitet von einem Schlepper, durch das Spalier zweier Fontänen von Seenotrettungskreuzern bewegt. Hans-Joachim Koß blies zum Abschied auf seiner Trompete „Zur See“, eine Melodie aus der gleichnamigen DDR-Fernsehserie, „ Lilli Marleen“ und „Il Silentio“.

Als das Schiff sich einmal um die eigene Achse dreht – ein Manöver wie es bei Seebestattungen üblich ist – hatten auch hartgesottene Seeleute einen Kloß im Hals. Dazu darf sich Wolf-Dietrich Ratajczak zählen, der die „ Sassnitz“ einst über die Ostsee steuerte.

Ein bisschen Wehmut sei schon dabei, sagt er. „Ich gehörte zu der Gruppe, die im Oktober 1987 nach Dänemark geschickt wurde, um die Fähre zu bauen. Anschließend haben wir sie eingerichtet und sind darauf gefahren. Ich habe in jeden Tank geguckt und kenne Ecken in dem Schiff, die sonst keiner kennt.“ Als die Fähre in Sassnitz lag und zwei Tage lang für die Öffentlichkeit geöffnet war, hätten Tausende Besucher das „Grenzgebiet“ besichtigt.

Stimmung wie auf einer Beerdigung

Joachim Dürst (73) fuhr bis zur 100-Jahr-Feier als einer von insgesamt zwölf Kapitänen auf der Fähre. Der geborene Sassnitzer war seit 1976 im Fährschiffamt tätig gewesen. „Es ist traurig. Wir sind hier mal rund um die Uhr mit sechs Schiffen gefahren“, sagt er. Schade sei es auch für den Tourismus, für die Schweden, die hier einkaufen wollten, und für die Rügener, die zum Angeln nach Norwegen gefahren seien.

Karl Bandshoff arbeitet im Hafenmuseum und ist ebenfalls gekommen, um Abschied zu nehmen. „Das ist schließlich Geschichte, was da abfährt“, sagt er. „Es ist ein Jammer“, sagt Peter Klemm. Er arbeitete bis zum Ruhestand im Fährhafen und findet: „Eigentlich ist das eine Trauerveranstaltung.“

„Ein trauriger Tag für Sassnitz, für die Insel“, meint auch die Rügener Bundestagsabgeordnete Kerstin Kassner (Linke). „Die direkte Verbindung zwischen Sassnitz und Trelleborg wurde gekappt. Ein unwiederbringlicher Verlust für die Wirtschaft, aber auch für die Menschen. Die gerade neu geschaffene Seidenstraße verliert damit die Verbindung nach Skandinavien.“

Hans-Dietmar Hoffmüller (79) engagiert sich ehrenamtlich in der Hafenstadt und verteilte Broschüren über das „Eisenbahnfährschiff Sassnitz“. „Ich war schon dabei, als die ' Rügen' ihren Dienst quittierte. Das ist zwar auch wie eine Beerdigung gewesen, aber damals hat die Reederei die Besatzung immerhin noch würdig verabschiedet.“ Die Untätigkeit aller Verantwortlichen im Falle der „ Königslinie“ ist für ihn nicht nachvollziehbar.

Kritik am Unternehmen Stena Line

Der Ärger einiger Anwesender richtet sich gegen das Unternehmen Stena Line und Teile der Politik, die sie für die Einstellung der Linie mitverantwortlich machen. So sieht es auch Oliver Hecht, stellvertretender Vorsitzender der Sassnitzer Seemannsmission: „Heute ist für uns ein trauriger Tag. Nach 111 Jahren Königslinie und 31 Jahren Liniendienst des Fährschiffs „ Sassnitz“ endet eine Ära. Es schmerzt uns umso mehr, da hier auch wieder ein großes Stück vorpommerscher und deutscher Seemannstradition und Schifffahrtsgeschichte endet.“

Für die Region und die Insel Rügen sei der Verlust der Königslinie eine Katastrophe. „Der ' Sassnitz' wünschen wir weiterhin immer eine Handbreit Wasser unterm Kiel und noch eine lange Zukunft, in einer immer schnelleren und profitorientierteren Welt, in der Tradition offenbar kaum mehr Platz findet."

Deutliche Worte fand auch Dieter Holtz, der von 1994 bis 2015 Bürgermeister der Stadt Sassnitz war. „Was wir hier erleben, trifft den Osten Deutschlands ins Herz. Es ist ein Skandal ohnegleichen und eine Schande für die Landes- und Bundespolitik.“ (Seinen ganzen Gastbeitrag lesen Sie hier: „Skandal und Schande“: Sassnitzer Ex-Bürgermeister Holtz über das Ende der „ Königslinie“)

Für Astrid Leukroth war das Schiff vor allem „ein Stück Heimat, auf dem ich auch meinen Mann kennenlernte“. Ehemann Peter Leukroth ist Betriebsratsvorsitzender bei Stena Line und verhandelte zeitgleich am Sitz der Reederei in Rostock über den Sozialplan für die 120 Beschäftigten der „ Sassnitz“.

Von Uwe Driest