Trauer in Freest: Eignerin der Bootswerft Kirsten Dubsder verstorben

Kröslin

Trauer auf der Bootswerft in Freest: Der Kapitän ist von Bord gegangen. So steht es seit wenigen Tagen auf der Internetseite der Werft. Die Inhaberin, Chefin und Meisterin Kirsten Dubs mit ihrer mitreißenden, zupackenden und positiven Art hat ihren schwersten Kampf verloren. 54-jährig ist sie vor wenigen Tagen an einer Krebserkrankung verstorben.

Kirsten Dubs hat die 1889 gegründete Bootswerft erworben, als diese sich 2005 als Jarlingsche Werft in der Zwangsversteigerung befand. Der Betrieb begann dann zwei Jahre später 2007. Seitdem hat sie nicht nur unzählige Arbeitsstunden und viel Geld investiert, sondern vor allem jede Menge Herzblut. Denn mit der Werft hat sich die gebürtige Bremerin einen Traum erfüllt. Seitdem werden hier traditionelle Holzboote restauriert.

Fraujob in einer Männerdomäne

Ursprünglich hat sie Schifffahrtskauffrau gelernt, doch die Liebe zum Handwerk war größer. So wurde sie Bootsbaumeisterin, was so manchen Schiffseigner überrascht hat, wenn sich Kirsten Dubs als Werft-Chefin vorstellte. Frauen sind in dieser Branche immer noch eine Seltenheit. Daher war sie immer stolz, dass sie selbst mehrere Bootsbauerinnen ausgebildet hat.

Schnell hat sich Kirsten Dubs mit ihrer Bootswerft Freest einen Namen gemacht. Auszeichnungen ließen nicht lange auf sich warten. Die „Superillu“ ehrt sie mit der KfW Bankengruppe als „Gründer des Jahres“ in der Sparte „Aus der Arbeitslosigkeit zum Erfolg“. Sie erhält den Existenzgründerpreis, ist auf der Internationalen Tourismusbörse in Berlin und weiteren Messen präsent.

Mitarbeit in der Gemeinde

Und sie bringt sich in der Gemeinde ein – mit der „Offenen Werft“, der „Kinder-Werft“, mit Workshops. Sie beteiligt sich am Freester Fischerfest und an Veranstaltungen des Tourismusverbandes Vorpommern. Eng arbeitet sie auch mit den ortsansässigen Fischern zusammen, die ihre Boote bei ihr reparieren ließen.

„Die Nachricht von ihrem Tod hat uns tief getroffen, auch wenn wir wussten, dass sie sehr krank war. Ihre Aktivitäten und ihr Elan werden fehlen“, sagt Kröslins Bürgermeister Holger Dinse im Namen der Gemeindevertretung.

Dinse hofft, dass die Werft weiter Bestand hat und sagt dafür Unterstützung zu. Denn Kirsten Dubs habe sich auch in schwierigen Zeiten immer wieder durchgeboxt. „Sie hat ihren Traum nie aufgegeben, das muss erhalten werden“, sagt der Bürgermeister. Genau das hat Dirk Mitzlaff als Lebensgefährte von Kirsten Dubs entschieden. Und deshalb steht auf der Homepage des Unternehmens: „Die Werft hält Kurs. Wir sind weiterhin für Sie da.“

Von Cornelia Meerkatz