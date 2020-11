Schwerin

Ministerpräsidentin Manuela Schwesigzum Tod von Harald Ringstorff: „Wir trauern um einen großen Ministerpräsidenten und um einen großartigen Menschen. Er hat mit seiner starken Heimatverbundenheit, seiner bodenständigen, ruhigen und zugleich zupackenden Art und seiner Liebe zur plattdeutschen Sprache das Amt des Ministerpräsidenten hervorragend ausgefüllt. Wir werden ihn sehr vermissen.“

SPD-Fraktionschef Thomas Krüger: „Mit Beharrlichkeit, mit norddeutschem Charme und Bodenständigkeit hat der Ur-Mecklenburger Ringstorff dieses Land in schwierigen Zeiten in ruhiges Fahrwasser gebracht. Als Pragmatiker hat er es geschafft, der SPD in MV verschiedene strategische Machtoptionen zu eröffnen und dies trotz des häufig massiven Widerstandes und Gegenwindes aus Berlin. Harald Ringstorff bleibt für uns alle ein Vorbild als Politiker und als Mensch. Wir werden ihn sehr vermissen.“

Anzeige

Bildergalerie: Ein bewegtes Leben: Der ehemalige Ministerpräsident Harald Ringstorff

Zur Galerie Harald Ringstorff war von 1998 bis 2008 Ministerpräsident von Mecklenburg Vorpommern. Der geborene Wittenburger ist am vergangenen Donnerstag mit 81 Jahren gestorben.

Torsten Renz ( CDU), designierter Innenminister MV: „Als Ministerpräsident und als Parlamentarier gehörte Harald Ringstorff zu den prägenden Figuren der Landesgeschichte. Unvergessen bleiben sein Engagement für die niederdeutsche Sprache und seine bodenständige, heimatverbundene Art.“

Christian Peplow, beim Heimatverband MV Ansprechpartner für niederdeutsche Sprache: „Ich habe Harald Ringstorff sehr geschätzt als Freund und Förderer der niederdeutschen Sprache. Er war der Inbegriff eines Ministerpräsidenten, dem die Heimatsprache ehrlich am Herzen lag. Er besuchte zahlreiche niederdeutsche Veranstaltungen und man konnte sich mit ihm immer auf Platt unterhalten.“

Mit seiner Politik sei er Wegbereiter dafür gewesen, dass Niederdeutsch heute wieder an Schulen und Unis in MV gesprochen werde. Das Niedeutsche sei für Ringstorff regelrecht ein Lebenselixier gewesen: „Vor einigen Jahren habe ich ihn erlebt, wie er als Privatmann einen Platt-Wettbewerb an einer Greifswalder Schule besucht hat. Obwohl er schon schwer von seiner Krankheit gezeichnet war, zauberte ihm das ein Lächeln ins Gesicht.“

Lesen Sie auch

Thomas Lambusch, Arbeitgeberpräsident: „Der Wirtschaft in MV war Harald Ringstorff stets ein konstruktiver Gesprächspartner, wenn es um die Entwicklung des Wirtschaftsstandorts MV ging. Wir waren nicht immer einer Meinung, aber uns darin einig, dass alles Tun und Handeln stets dem Land dienen sollte. Harald Ringstorff wird nicht vergessen werden.“

Simone Oldenburg, Linksfraktionsvorsitzende: „ Harald Ringstorff war ein großer Mecklenburger, der die Entwicklung des Landes in den zehn Jahren seiner Amtszeit als Ministerpräsident maßgeblich geprägt hat. Geradlinig und verlässlich - so haben ihn seine Weggefährtinnen und -gefährten in Erinnerung.“ Mit seiner Bodenständigkeit und Menschlichkeit habe er sich über Parteigrenzen hinweg hohes Ansehen erworben.

Weike Bandlow, Vorsitzende der Grünen in MV: „Sein Einsatz erstreckte sich auch immer über die reine Politik hinaus, unter anderem sein Einsatz zum Erhalt der plattdeutschen Sprache war beispielhaft.“

Von Axel Büssem