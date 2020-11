Trauer in MV um Touristiker Bernd Fischer

Rostock

Er war ein Vierteljahrhundert lang das lebende Aushängeschild für den Tourismus in MV. Als Bernd Fischer 1994 zum Geschäftsführer des Landestourismusverbands MV ernannt wurde, war das Bundesland mit rund sieben Millionen Übernachtungen jährlich im deutschlandweiten Vergleich nur Mittelmaß. Bei seinem Abschied 2018 waren es mehr als vier Mal so viele. Jetzt starb Bernd Fischer im Alter von 66 Jahren.

Welchen Anteil Fischer am steilen Wiederaufstieg des Tourismuslandes MV nach dem Wendeknick hatte, lässt sich natürlich nicht beziffern. Aber sein stetiger Einsatz für die Branche, sein freundliches Wesen und seine Kompetenz waren sicher ein wichtiger Beitrag.

Zitate auf Knopfdruck

Für uns Journalisten war Fischer ein echter Glücksgriff. Er war immer ansprechbar, konnte quasi „auf Knopfdruck“ treffende und griffige Zitate zu jeder Situation liefern – sei es zu Erwartungen an die nächste Saison oder zum Umgang mit Krisen wie dem total verregneten Sommer 2011. Ich erinnere mich an viele produktive Interviews bei ihm im Büro, auf der Internationalen Tourismus-Börse ITB in Berlin oder am Telefon im Auto zwischen zwei Terminen.

Meine eindrücklichste Erinnerung ist allerdings eher eine zum Fremdschämen: Ein Markenzeichen Fischers war seine originelle Frisur, bei der ihm die Haare im wahrsten Sinne des Wortes zu Berge standen. Als ich noch beim Fernsehen arbeitete, begrüßte ihn die damals neue Geschäftsführerin zu einem wichtigen Arbeitsgespräch mit den Worten: „Ach, da ist ja der Mann mit den lustigen Haaren.“ Fischer ließ sich nichts anmerken.

Von der Marine zum Fremdenverkehr

Der gebürtige Thüringer studierte nach dem Abitur Schiffsmaschinenbau und ging anschließend für mehr als zehn Jahre zur Marine. 1990 begann er eine Ausbildung zum Reiseverkehrskaufmann, wurde Geschäftsführer des Fremdenverkehrsverbandes Vorpommern und absolvierte währenddessen erfolgreich ein Studium zum Fachwirt/Touristik.

Im März 1994 wurde Fischer zum Geschäftsführer des Tourismusverbandes Mecklenburg-Vorpommern berufen. Das Amt hatte er bis November 2018 inne, als ihn seine Erkrankung zum Aufhören zwang.

Immer fair geblieben

Tobias Woitendorf, den Fischer als Presse- und Marketingchef in den Verband geholt und ihn später zu seinem Nachfolger aufgebaut hatte, zollte dem „Mann der ersten Sunde“ tiefen Respekt: „Er hat stets für die Sache gekämpft und war immer optimistisch, womit er auch Andere mitgerissen hat.“

Auch bei Meinungsverschiedenheiten sei Fischer immer fair geblieben. „Er hatte sich gewünscht, im Ruhestand das Leben auch noch aus einer anderen Perspektive sehen zu können. Das war ihm leider nicht mehr vergönnt.“

Unermüdlicher Einsatz

Tourismusverbandspräsidentin Birgit Hesse sagte: „Unermüdlich, leidenschaftlich und mit großem Erfolg hat Bernd Fischer sich für das Urlaubsland MV eingesetzt. Er zeichnete für eine Reihe von Strategien, Konzepten und Themen verantwortlich, hat Krisen bewältigt und Initiativen gestartet, war mit Weitblick und Wissen unentwegt unterwegs und hat Menschen branchenübergreifend zusammengeführt.“

Der Präsident des Hotel- und Gaststättenverbands Dehoga MV, Lars Schwarz, meinte: „Das ist ein schmerzlicher Verlust für uns. Ich kannte Bernd Fischer bis zum Ende als Vorkämpfer für den Tourismus im Land. Er hatte eine tolle Persönlichkeit und war ein toller Mensch, der stets Ruhe ausstrahlte und für den Ausgleich stand, auch in schwierigen Zeiten.“

Tourismus gelebt

Wirtschafts- und Tourismusminister Harry Glawe ( CDU) sagte: „Der jahrelange Kapitän im Tourismus von MV ist viel zu früh von Bord gegangen. Er hat sich seit Anfang der 90er Jahre für den Aufbau im Tourismus große Verdienste erworben.“

Kaum jemand habe die Entwicklung der Branche über so viele Jahre und in so hoher Intensität begleitet und vorangetrieben. „ Bernd Fischer hat den Tourismus gelebt. Sein Einsatz, sein Geschick und seine Leidenschaft haben Vieles für die Branche im Land bewegt und zum Erfolg gebracht“, so Glawe.

