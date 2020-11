Schwerin

Er galt als geradlinig, knorrig, durchsetzungsstark. Doch gegen die tückische Parkinson-Krankheit konnte sich der SPD-Politiker am Ende nicht durchsetzen: Der frühere Ministerpräsident von Mecklenburg-Vorpommern, Harald Ringstorff, ist am 19. November im Alter von 81 Jahren gestorben. Politische Weggefährten reagierten am Montag mit tiefer Trauer.

Ringstorffs größtes Vermächtnis ist sicher, die heutige Linkspartei aus der Schmuddelecke der Geschichte geholt zu haben: 1998 bildete er gemeinsam mit der damaligen PDS die erste rot-rote Landesregierung. Sein Partner war damals Helmut Holter, der heute Bildungsminister in Thüringen ist. „Das ist eine sehr traurige Nachricht, das trifft mich sehr hart“, sagte er zum Tod Ringstorffs. „Er war ein Freund, der immer zu mir gestanden hat, das werde ich nie vergessen.“

Koalition auf Augenhöhe

Ringstorff sei ein kluger und weitsichtiger Politiker gewesen, der Dinge auf den Weg gebracht habe, die für andere Länder Vorbild gewesen seien, so Holter. „Er zeigte, dass man in einer Koalition auf Augenhöhe arbeiten kann, ohne dass der größere Partner den kleineren dominiert, ihm den Raum lässt, auch eigene Ideen zu verwirklichen und dabei auch unterschiedliche Meinungen auszuhalten.“

So habe Ringstorff auch Menschen an sich binden können, die anderer politischer Meinung waren, so Holter. „Er war der Prototyp eines Landesvaters.“

Lebensleistung aller Menschen anerkannt

Diesen Begriff benutzt auch Till Backhaus, einer der ältesten Parteifreunde und Vertrauten von Ringstorff und bis heute Agrarminister von MV. „Er war ein echter Landesvater, bei dem das Land und seine Menschen immer vor der Partei kamen.“ Mit der rot-roten Koalition sei es ihm gelungen das Land zu versöhnen und die Lebensleistung aller Menschen im Land anzuerkennen.

Auch in schweren Zeiten habe Ringstorff das Land immer sicher geführt und im Bund für seine Interessen gekämpft, etwa in der damaligen Werftenkrise oder auch in Zeiten hoher Arbeitslosigkeit. „Er war mit seiner Knorrigkeit, seiner Geradlinigkeit und seiner Volksverbundenheit ein Fels in der Brandung, der bis zuletzt für das Land gelebt hat“, so Backhaus. Besonders seine Liebe zur niederdeutschen Sprache habe Ringstorff viele Sympathien bei den Menschen eingebracht.

Geboren in Wittenburg

Geboren wurde Harald Ringstorff 1939 in Wittenburg. 1958 machte er in Hagenow Abitur, 1969 promovierte er an der Uni Rostock in Chemie. Danach arbeitete er als Chemiker beim Rostocker Schiffbaukombinat, später war er beim Kombinat Lacke und Farben für den Bereich Schiffsfarben zuständig.

In der Wendezeit gründete Ringstorff die Sozialdemokratische Partei in der DDR (SDP) mit, die später in SPD umbenannt wurde. Für diese saß er auch in der letzten DDR-Volkskammer. Von 1990 bis 2003 war er Landesvorsitzender der SPD in MV. Von 1990 bis 1994 war er auch Vorsitzender der SPD-Landtagsfraktion, dann wurde er in der schwarz-roten Koalition unter Berndt Seite ( CDU) Wirtschaftsminister und stellvertretender Ministerpräsident.

Das Verhältnis der beiden Politiker galt nicht als das beste. Zum Tode Ringstorffs sagte Seite nur knapp: „Als Wirtschaftsminister in meiner Regierung hat er seinen Mann gestanden.“ Im Zuge der Werftenkrise musste der jedoch 1996 zurücktreten und übernahm danach bis 1998 ein weiteres Mal den Fraktionsvorsitz, bis er Ministerpräsident wurde. Nach seinem Ausscheiden aus dem Amt blieb er noch bis 2011 im Landtag.

Bekannt für trockene Sprüche

Legendär dann Ringstorffs trockene Aussage zu seinem 75. Geburtstag 2014: „Ich weiß nicht, was an der 75 rund sein soll. Hat sich wohl so eingebürgert, dieser Snack.“ Mit dem Ruhestand habe sich gar nicht so viel geändert, meinte er damals. Nur wenn er sich inzwischen bei einer Abendveranstaltung selbst einen Parkplatz suchen müsse, vermisse er die alten Zeiten doch ein wenig.

Seinen letzten großen Auftritt in der Öffentlichkeit hatte Harald Ringstorff bei der Vorstellung seiner Biografie vor zwei Jahren in Schwerin. 2008 hatte er von seiner Parkinson-Diagnose erfahren – der Grund für den Rückzug vom Regierungsamt, wie seine Frau Dagmar später verriet.

Viel zu verdanken

Geschichten und Anekdoten zu Ringstorff gib es viele. Wenn der Regierungschef in der Fraktion geredet habe, sei es still gewesen, ist zu hören. Legendär seien seine Kopfstand-Wettbewerbe gewesen. Denkwürdig die Begrüßung des US-Präsidenten George W. Bush 2006 in MV: „Gauden Dach, Mr. President“. In seine zehnjährige Amtszeit als Ministerpräsident fiel auch der G8-Gipfel 2007 in Heiligendamm, als Bush zusammen mit den anderen Großen der Weltpolitik ein zweites Mal das beschauliche MV besuchte.

Ein Jahr später dann der Abschied. Ringstorffs Nachfolger wurde der damalige Sozialminister Erwin Sellering. Zum Tod seines politischen Ziehvaters sagte er am Montag: „ Harald Ringstorff war ein starker Ministerpräsident. Und er war ein besonderer Mensch: geradlinig, klar, verlässlich. Er machte nicht viele Worte, aber was er sagte, das galt. Unser Land hat ihm viel zu verdanken.“

Von Axel Büssem