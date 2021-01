Grimmen

Grimmen trauert und steht unter Schock: Bürgermeister Benno Rüster ist in der Nacht zum Dienstag in seinem Zuhause in der Bahnhofstraße nach schwerer Krankheit verstorben. Das bestätigte seine Frau Elke Rüster. Neben ihr hinterlässt Benno Rüster vier erwachsene Kinder und zwei Enkelkinder.

Die jüngste Enkeltochter war erst zwei Tage vor seinem Tod geboren worden. „Dass wir zum zweiten Mal Opa und Oma geworden sind, durfte er noch miterleben“, sagt Elke Rüster.

„Er hat der Stadt gut getan“

Benno Rüster war von 2001 an Bürgermeister Grimmens. „ Benno hat mit seiner Person und seiner Persönlichkeit unserer Stadt gut getan“, sagt sein Bürgermeister-Stellvertreter seit 2003, Freund und enger Mitarbeiter Roland Wildgans.

Benno Rüster veränderte die Stadt durch viele neue Ideen, sorgte dafür, dass Einheimische und Besucher wie auf einem Pfad durch die Stadt Kunst und Kultur in zahlreichen Skulpturen entdecken können. Eine seiner ersten Amtshandlungen 2001 war es, dafür zu sorgen, dass insgesamt 100 Straßenbänke im gesamten Stadtgebiet aufgestellt wurden.

Ein Mann aus dem Volk

Rüster prägte für sich den Slogan, ein „Bürgermeister zum Anfassen“ zu sein. „Er war kein typischer Verwaltungsbeamter, sondern ein Mann aus dem Volk“, sagt Wildgans. Er habe alle Probleme, Sorgen, aber auch positive Erlebnisse „seiner“ Grimmener aufgesogen und daraus Ideen entwickelt. Wildgans: „ Benno hatte immer ein offenes Ohr für alle Grimmener, hat sich nie hinter Zuständigkeiten versteckt und wollte sich immer um seine Mitmenschen kümmern.“ Bis zuletzt habe er das gelebt, sich nie an Dienstzeiten gehalten. Jeder konnte mit seinem Anliegen zu ihm nach Hause kommen, berichtet Wildgans.

Und: Er wollte nicht Herr Rüster sein oder Herr Bürgermeister. „Einfach Benno reicht“, sagte er jedem – egal ob Kind, Jugendlicher, Erwachsener oder betagter Grimmener. Egal, ob hinter dem Schreibtisch, beim Parkfest am Tresen oder auf der Straße.

Ein Bürgermeister ist in erster Linie „Diener seiner Bürger“ sei sein Motto gewesen, erzählt Roland Wildgans. Dafür habe er manchmal auch fast Unmögliches möglich gemacht. „Unser Job in der Verwaltung war es dann, seine Vorstellungen so umzusetzen, dass sie mit den Regularien, denen wir unterliegen, vereinbar waren“, sagt der stellvertretende Bürgermeister.

Beliebt und bekannt war Rüster auch durch sein Engagement in der „1. Grimmener Stockcar Legion“. Er holte den Stock-Car-Sport nach Grimmen und sorgte so dafür, dass der „Grimmener Hexenkessel“ als Veranstaltungsort die Stadt bis ins Ausland bekannt machte und in Grimmen und der Umgebung viele junge Menschen in ihrem Motorsporthobby Halt finden.

Glawe : Das ist eine sehr traurige Nachricht

Tief bestürzt zeigte sich Harry Glawe, Minister für Wirtschaft, Arbeit und Gesundheit und Grimmens Stadtpräsident vom Tod Rüsters. „Das ist eine sehr traurige Nachricht, ein schwerer Schlag für die Familie, aber auch für die CDU“, sagt er. Rüster habe Grimmen über fast 20 Jahre richtig vorangebracht. Bürgermeister Benno Rüster werde tiefe Spuren hinterlassen, weil er so viel für Grimmen getan hat – auch in Vereinen, Verbänden, beim Stock-Car. Glawe: „Das ist beispielhaft. Wir werden ihn in Ehren halten.“

„Die Nachricht vom Tod Benno Rüsters war für uns alle ein Schock und wir empfinden tiefste Trauer“, sagt Marco Jahns, Vorsitzender des CDU-Stadtverbandes. „Er hat seit 2001 sehr viel für die Stadt Grimmen geleistet, und dafür werden wir ihm immer dankbar sein.“ Die Grimmener CDU-Mitglieder seien fassungslos, dass „ Benno“ so überraschend und früh gehen musste. Jahns: „Unsere Gedanken sind in diesen schweren Stunden bei seiner Familie. Er wird uns als Bürgermeister der Stadt Grimmen, aber vor allem als Mensch sehr fehlen.“

Stadt unter Schock

„Die ganze Stadt Grimmen steht unter Schock“, sagt Grimmens Pressesprecher Thorsten Erdmann. Überall in Grimmen merke man die allgegenwärtige Bestürzung und die Trauer. Erdmann selbst habe in der vergangenen Woche noch Kontakt zu Benno Rüster gehabt, und bis zuletzt die Hoffnung nicht aufgegeben, dass der Bürgermeister die Krankheit besiegen könne. Erdmann: „ Benno wird uns allen mit seiner Zuversicht fehlen.“ Rüster habe so vielen Menschen immer wieder Mut gemacht, jetzt bleibt zunächst tiefe Traurigkeit. Auch, weil es vielen Grimmenern und Weggefährten wegen Corona fehlen wird, richtig von ihrem Bürgermeister Benno Abschied zu nehmen.

Benno Rüster war am 19. Dezember 2020 60 Jahre alt geworden.

Von Almut Jaekel und Raik Mielke