Traum für MV geplatzt: US-Konzern Intel baut Giga-Fabrik in Magdeburg – Schwerin auf Platz zwei

Schwerin/Magdeburg

Jetzt ist es offiziell: Der Chip-Hersteller Intel aus den USA wird seine riesige neue Chipfabrik, eine „Giga-Fab“, in Magdeburg bauen. Den Zuschlag und damit die Chance auf Tausende neue Arbeitsplätze erhält Magdeburg in Sachsen-Anhalt, hat Intel-Boss Pat Gelsinger am Dienstag erklärt. Schwerin geht leer aus. Die Landeshauptstadt landet laut Regierung auf dem zweiten Platz – unter angeblich 70 Bewerbern, darunter auch Dresden oder Genoble in Frankreich.

Intel werde in Magdeburg für 17 Milliarden US-Dollar eine eine Giga-Fab bauen, sagte Gelsinger am Dienstag. „Deutschland ist ein wundervoller Ort.“ Dies werde allein 7000 Jobs in der Konstruktion bringen und viele weitere tausend für Zulieferer und andere Bereiche. Magdeburg sei nur der Beginn eines riesigen Investitionsprogramms des Konzerns in Europa, so Gelsinger. Gesamtvolumen: 80 Milliarden US-Dollar. Weitere Investitionen werde es in Frankreich, Irland, Polen und Spanien geben.

MV muss sich mit Platz zwei im Intel-Ranking begnügen. „Es ist bedauerlich, dass Intel sich am Ende nach hartem Wettbewerb für Magdeburg entschieden hat“, sagt Wirtschaftsminister Reinhard Meyer (SPD). „Leider haben wir den Wettbewerb auf den letzten Metern verloren. Den zweiten Platz zu belegen, ist in diesem Fall bitter.“

Aber es gebe auch Positives: MV habe mit der Bewerbung von sich reden gemacht. „Bis hin zum persönlichen Einsatz der Ministerpräsidentin, die mit einem Gespräch mit dem Vorstandsvorsitzenden von Intel den schon aus dem Rennen genommenen Standort wieder auf die Bewerberliste gesetzt hat“, so Meyer. Der undankbare Platz zwei zeige: „Die Landeshauptstadt ist zweifellos mit dem Industriepark ein attraktiver Investitionsstandort“, so Meyer. „Das hat uns Intel noch einmal versichert.“ Der Standort werde nun hoffentlich international bekannter. Womöglich könnten Zuliefererbetriebe angesiedelt werden.

Vor Jahren Bewerbung um ein BMW-Werk

Auf der Gewerbefläche südlich Schwerins, mit der sich MV beworben hatte, sind bereits der Lebensmittelkonzern Nestlé und Medizintechnikherstellers Ypsomed ansässig. Vor Jahren hoffte man dort auf die Ansiedlung eines BMW-Werks. Auch der Traum platzte.

MV werde sich weiter um große Investoren bewerben. „Magdeburg und Schwerin sind dicht beieinander. Wir sind weiter mit Intel und anderen im Gespräch“, erklärt Patrick Dahlemann (SPD), Chef der Staatskanzlei. Man sei „zuversichtlich“.

Von Frank Pubantz