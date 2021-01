Neustrelitz/Rotterdam

Es gibt auch mitten in der freudlosen Corona-Zeit noch gute Nachrichten: Erbprinz Alexander zu Mecklenburg-Strelitz, künftiger Herzog des alten Hochadelgeschlechts, hat den Grundstein für eine eigene Familiengründung gelegt.

Der künftige Herzog hat in seinem Wohnort Rotterdam seine Verlobung bekannt gegeben. Auserwählte des 29-Jährigen ist die niederländische, türkischstämmige Unternehmerin Hande Macit (29). Damit beginne „ein neues Kapitel in meinem Leben“, teilte die angehende Herzogin in den sozialen Medien mit.

Bei der Wahl der Verlobungsringe legte das Paar ein Bekenntnis zu den Wurzeln seiner altehrwürdigen Familie ab und entschied sich für Ringe aus Gold. Zusammen mit den zwei eingesetzten, bunten Steinen ergeben sich daraus die mecklenburgischen Landesfarben Blau, Gelb und Rot.

Verlobungsring von Hande Macit Quelle: privat

Adlige Hochzeit in Neustrelitz ?

Und wann läuten die Hochzeitsglocken? „Das steht noch nicht fest“, sagt Rajko Lippert. Der Zahnarzt aus Wesenberg ist ein enger Freund der Familie, deren Zweige bis in das britische Königshaus und zur russischen Zarin Katharina der Großen reichen. Lippert ist außerdem so etwas wie der inoffizielle Sprecher der Mecklenburger Dynastie um den Herzog Borwin zu Mecklenburg-Strelitz, dem Vater von Alexander. Dessen jüngerer Bruder Herzog Michael (26) arbeitet im Gesundheitsamt der Hansestadt Greifswald. Aufgewachsen sind die Geschwister, zu der noch Schwester Olga (32) gehört, im Wohnort der Familie in Hinterzarten im Schwarzwald.

Die stolzen Eltern des Bräutigams: Herzog Borwin zu Mecklenburg-Strelitz mit Ehefrau Herzogin Alice zu Mecklenburg-Strelitz Quelle: Privat

Eine Hochzeit in Mecklenburg kann sich Rajko Lippert gut vorstellen – beispielsweise in der Neustrelitzer Orangerie, die zurzeit saniert wird und 2022 fertig werden soll. Das könnte zeitlich passen: Eine Feier in diesem Jahr sei wegen der unklaren Corona-Situation wohl eher unwahrscheinlich, erklärt Familienfreund Lippert. Denkbar sei auch eine kleinere Trauung im Standesamt und ein große kirchliche zu einem späteren Zeitpunkt.

Braut lässt sich taufen

Als Vorbereitung auf den großen Tag lernt die Herzogin in spe zurzeit Deutsch. Außerdem nimmt sie Religionsunterricht und will sich katholisch taufen lassen. Beruflich steht sie auf festen Boden: Hande Macit gründete vor zwei Jahren mit ihrem Bruder eine Firma, die Joghurt herstellt. Kennengelernt haben sich die Verlobten in Rotterdam, wo Alexander zu Mecklenburg-Strelitz seit seinem Studienabschluss im Umweltmanagement in Irland lebt und arbeitet.

Zu den weiteren Adelstiteln des künftigen Oberhaupts gehört übrigens unter anderem noch „Fürst zu Wenden, Schwerin und Ratzeburg“, ist auf der Familienwebseite zu lesen. Vor seinem Umzug nach Rotterdam arbeitete Alexander eine Zeit lang in einem Forstbetrieb in Neustrelitz.

Zu ihrem Stammsitz pflegt die Familie nach wie vor enge Kontakte. „Das sind ganz normale, nette Leute, überhaupt nicht pompös“, berichtet Jürgen Haase vom Neustrelitzer Hotel Schlossgarten. Hier ist die fünfköpfige Familie um Herzog Borwin (64) und dessen Frau Alice (61) regelmäßig zu Gast. 2016 feierte Borwin in Neustrelitz mit 150 Gästen seinen 60. Geburtstag. 2020 fiel der übliche Besuch pandemiebedingt allerdings aus.

Schloss soll neu gebaut werden

Der Herzog unterstützt den Residenzschlossverein. Der engagiert sich für den Wiederaufbau des 1945 ausgebrannten und später gesprengten Residenzschlosses, einstiger Stammsitz derer zu Mecklenburg-Strelitz. Der komplette Schlossaufbau ist noch in weiter Ferne, räumt Hotelier Haase ein. Konkreter ist dagegen die Idee, den 58 Meter hohen Turm des Schlosses wieder zu errichten. Stadt und Land stellten bereits Mittel dafür in Aussicht, ein Ingenieurbüro bereitet erste Planungen vor.

Der Glanz alten Adels lockt mitunter auch Trittbrettfahrer an, denen jeglicher Glamour abgeht: In Neustrelitz und Umgebung fällt seit einiger Zeit ein angeblicher „Großherzog Friedrich-Maik von Mecklenburg-Strelitz“ auf. Der Mann verteilte Flyer in Briefkästen, in denen er bekannt gab, die Herrschaft übernommen zu haben, und außerdem um Spenden bittet. Zuvor verbreitet er seine wirren Ideen vor allem im Internet. Nach Recherchen des „Nordkurier“ handelt es sich bei dem Mann um einen polizeibekannten Reichsbürger.

Von Gerald Kleine Wördemann