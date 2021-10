Rostock

Vivien Hoffmann aus Malchin hat einen Traum, und der riecht nach Diesel. Die 17-Jährige möchte LKW-Fahrerin werden. Was die junge Frau antreibt, sich in einer Männerdomäne auf den Bock zu setzen, hat sie der OZ verraten.

Glitzernägel stören sie nicht bei der Arbeit

„Ich war noch nie so das typische Mädchen“, sagt Vivien. Auf Schminke, lange Haare und glitzernde rosa Fingernägel verzichtet sie trotzdem nicht. „Ich hasse Pink, aber die Farbe der Nägel hat mein Freund ausgesucht“, lacht sie. Die Nägel stören bei der Arbeit nicht, sie sind gut geschützt in Arbeitshandschuhen. Vivien absolviert ihre Ausbildung zur Berufskraftfahrerin in dem Entsorgungsunternehmen Veolia in Rostock und scheut sich nicht, mit anzupacken, obwohl sie das gar nicht müsste. Auch hinten auf dem Lkw stand sie schon drauf, um Papiertonnen abzuholen.

In ihrer Ausbildung bei Veolia scheut sie sich auch nicht, tatkräftig mit anzupacken. Quelle: Dietmar Lilienthal

„Schwere Tonnen über holprige Wege ziehen ist anstrengend“

„Zwei Tage hab ich das mal mitgemacht. Anstrengend ist es vor allem, wenn man die schweren Tonnen über holprige Wege ziehen muss“, erklärt sie die Widrigkeiten, mit der sich Müllfahrer rumschlagen müssen. „Einmal haben wir Klamottensäcke auf eine Pritsche heben müssen, danach hatte ich dann ein bisschen Muskelkater.“ Aber nur hinten oder auf dem Beifahrersitz mitfahren, ist für die junge Frau ohnehin keine Alternative.

Seit einem Trucker-Treffen ist ihre Leidenschaft geweckt

Ihr Ziel hatte Vivien schon früh ganz klar vor Augen. „2015 war ich bei einem Lkw-Treffen bei uns in Malchin und fand es faszinierend. Seitdem war ich immer wieder auf solchen Trucker-Treffen und habe viel mit Fahrern gesprochen. Und 2019 stand mein Entschluss fest, Berufskraftfahrerin zu werden.“ Die theoretische Ausbildung findet in der Berufsschule Güstrow statt. In ihrem Lehrgang sind unter den 60 Auszubildenden nur fünf Frauen.

Ihre Lieblingsmarke bei Lastkraftwagen ist Scania

Viviens Handyhülle glitzert in der Sonne, ihre Lieblings-Lkw-Marke ziert die Rückseite: Scania. Die 17-Jährige nimmt für ihren Traumberuf jeden Tag vier Stunden Hin- und Rückfahrt mit Bus und Bahn von Malchin bis Rostock in Kauf. Was macht für sie die Faszination dieses Berufs aus? „Auf dem Lkw zu sitzen, ist ein ganz anderes Gefühl, ein anderes Fahrgefühl. Manche Autofahrer haben keinen Respekt vor Lkw. Das ist gefährlich. Man muss immer sehr aufmerksam sein. Wenn man bremst, schiebt die Ladung von hinten“, erklärt die junge Auszubildende.

Lkw sind ihre Leidenschaft – Vivien Hoffmann (17) will Fernfahrerin werden. Quelle: Dietmar Lilienthal

Vivien brennt vor Leidenschaft für ihren Traumjob

Fernfahrerin werden – das ist ihr Ziel. Keine Angst vor Staus, kilometerlangen eintönige Fahrten bei Tempo 80 auf der Autobahn, vollen Rastplätzen und einem einsamen Alltag in der Fahrerkabine? „Es muss Leute geben, die diesen Job machen“, sagt sie ganz pragmatisch. Und bisher hat noch kein negatives Argument sie dazu bewogen, von ihrem Berufswunsch Abstand zu nehmen. Ganz im Gegenteil. „Viele wollen mir davon abraten, weil es anstrengend ist. Aber ich bin so, will es erst mal machen.“

„Man ist die Königin der Straße“

Noch hat Vivien keine Fahrerfahrung auf dem Lkw, denn den Führerschein kann sie erst mit 18 machen, aber mitgefahren ist sie schon – auch ihr Stiefvater ist Lkw-Fahrer. Vivien hat ihre ganz eigene Sicht auf die Dinge: „Ich mache quasi mein Hobby zum Beruf. Man sieht die Welt, befährt andere Straßen. Es ist wie Urlaub auf dem Arbeitsplatz. Man schläft im Ausland. Es ist, vor allem als Frau, ein außergewöhnlicher Job. Man ist die Königin der Straße.“ Die junge Malchinerin ist sich durchaus bewusst, dass der Job als Fernfahrer auch koordiniert werden muss. Aber auch dafür hat sie einen Plan: „Entweder mach’ ich das vor den Kindern oder ich muss warten, bis sie erwachsen sind.“

Überbreite Lkw, enge Straßen – Vivien freut sich darauf

Allein der Gedanke daran, einen tonnenschweren Lkw durch enge Straßen zu manövrieren, treibt sicherlich den meisten Autofahrern Schweißperlen auf die Stirn. Bei Vivien löst diese Vorstellung Vorfreude aus. „Schwerlasttransport würde ich gerne mal ausprobieren, mich reizt diese Herausforderung, weil er besonders breit und lang ist“, sagt sie.

In ihrer Freizeit fotografiert sie gerne Lkw

Große Maschinen sind ihre Leidenschaft, nicht nur am Steuer, sondern auch vor der Kamera. In ihrer Freizeit steht die junge Auszubildende gerne an Straßen oder auf Autobahnbrücken und fotografiert fahrende Lkw. „Truck-Spotting heißt das. Und es ist gar nicht so einfach. Ich würde aus meinen Bildern gerne einen Kalender machen.“ Vivien schickt die Bilder auch an die Lkw-Fahrer, die sie über die Firmenbezeichnungen herausfindet und die sich über die schönen Fotos freuen.

Mit den Männern kommt die junge Frau sehr gut klar

Wie reagieren die männlichen Mitschüler in der Berufsschulklasse auf das Mädchen auf dem Bock? „Die stehen alle voll hinter mir, ich bin jetzt auch zur Klassensprecherin gewählt worden. Dass ich mit Leidenschaft darangehe, das finden die cool.“ Und die Männer im Betrieb, wie kommen die damit zurecht, dass eine junge Frau schwere Maschinen lenken will? „Die gehen alle super mit mir um, ich kann mich da echt nicht beschweren. Ich find alles harmon – so nenn ich das immer.“

