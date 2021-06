Rostock

Die Rostocker Kreuzfahrtreederei Aida begeistert viele Menschen, die die Reisen mit den riesigen Schiffen lieben. Sind Sie einer davon? Sie schlafen nur in Aida-Bettwäsche, essen mit Original-Aida-Besteck, haben Fotos von allen Kapitänen oder schauen sich jedes Schiff an, was am Warnemünder Hafen einfährt? Zeigen Sie es uns!

Die OZ sucht den leidenschaftlichsten Fan der Rostocker Kreuzfahrtreederei. Schicken Sie uns dafür Ihr Beweisfoto. Das Mitmachen lohnt sich! Unter allen Teilnehmern, die uns ein Bild einsenden, verlosen wir eine Aida-Traumreise im Wert von 1490 Euro.

So machen Sie mit

Um an dem Gewinnspiel teilzunehmen, laden Sie einfach über unser Foto-Upload-Formular ein Bild hoch, das uns zeigt, dass Sie ein waschechter Aida-Anhänger sind und schreiben Sie uns gerne dazu, warum und seit wann sie von der Reederei begeistert sind.

Einsendeschluss ist Freitag, der 2. Juli, 12 Uhr. Im Anschluss kürt die OZ-Redaktion den größten Aida-Fan. Dieser wird dann sowohl online als auch in der Zeitung gekürt.

Weitere Traumreise zu gewinnen

Sie sind noch kein ausgereifter Aida-Fan, möchten sich die Chance auf eine Aida-Traumreise aber nicht entgehen lassen? Dann machen Sie bei unserem Aida-Gewinnspiel mit und gewinnen eine von insgesamt 25 Traumreisen. Mehr als 20 Wochen lang haben Sie die Gelegenheit dazu.

Von OZ