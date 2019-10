Berlin

Liebe Leserinnen, liebe Leser, sieben Paare bewerben sich um den SPD-Vorsitz. Doch wer sind die Kandidatinnen – und wie wollen sie ihre Partei aus der Krise führen? Dieser Abend soll Antworten liefern: Im „Berliner Salon“ stellen sich am morgigen Mittwoch die Bewerberinnen den Fragen von RND-Vizechefredakteur Gordon Repinski und RND-Hauptstadtkorrespondentin Marina Kormbaki, und Sie können dabei sein. Bei dem politischen Talk in Berlin haben Sie die Gelegenheit, mit den SPD-Politikerinnen persönlich ins Gespräch zu kommen.

Ihre Fragen an die Bewerberinnen

Stellen Sie Ihre Fragen an die sieben Bewerberinnen für den SPD-Vorsitz. Die Politikerinnen werden an diesem Abend zu Gast sein im „Berliner Salon“ im China Club am Brandenburger Tor in Berlin. Das Konzept des Formats setzt auf Talkshow-Elemente und erweitert diese durch Diskussionsrunden mit den eingeladenen Spitzenpolitikern.

Ausgesuchte Leser der mehr als 50 Partnerzeitungen des RedaktionsNetzwerks Deutschland (RND), zu dem auch die OSTSEE-ZEITUNG gehört, können sich in dieser besonderen Atmosphäre mit den Politikerinnen austauschen.

Email mit Kontaktdaten schicken

RND-Chefredakteur Marco Fenske erläutert, warum der „Berliner Salon“ die Verantwortung der Medien unterstreicht. „Wir erleben und durchleben eine Glaubwürdigkeitskrise, der wir uns sehr aktiv stellen müssen. Das Format soll einen kleinen Beitrag leisten und Leserinnen und Lesern die Chance geben, Einblicke in das politische Berlin zu bekommen.“ Sie möchten teilnehmen? Dann senden Sie uns bitte Ihre Kontaktdaten sowie Ihre Fragen an die Bewerberinnen an: chefredaktion@ostsee-zeitung.de

Einlass ist um 17.45 Uhr. Um 18.30 Uhr beginnt der Talk. Ab 19.15 Uhr wird das Forum für Leserfragen geöffnet, gegen 19.45 Uhr endet der „Berliner Salon“. Es werden Snacks und Getränke gereicht. Die Anreise erfolgt individuell.

