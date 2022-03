Rostock

Um die Ohren weht eine steife Brise, vor den Augen tobt die raue Ostsee, unter den Füßen liegt das Longboard Marke Eigenbau – die perfekte Mischung. Also, ab auf die Straße. So sah oft der Alltag der Dudes Frank Mersmann und Marius Drüding aus, wenigstens während ihrer Unizeit.

Die Freunde, die sich 2009 an der Fachhochschule Stralsund in einer Vorlesung kennenlernten, gründeten fünf Jahre später ihr eigenes Unternehmen: Treibholz Boards. Sie bauten sich ihre Long- und Skateboards selbst – vor allem Frank. „Ich stand mal auf einem Brett von ihm und es war besser als mein gekauftes“, erinnert sich Marius, der seine Heimat Hamburg gegen die Hansestadt eintauschte.

Frank, studierter Wirtschaftsingenieur, lernte seinen Kumpel an und so bauten sie die Bretter gemeinsam und professionalisierten den Eigenbau immer weiter. Das Holz stammt zu 100 Prozent aus der Umgebung – aus nachhaltiger Forstwirtschaft. Alles aus der Region also.

Erfolgreicher Start dank Leidenschaft und mangelnder Konkurrenz

Die damals Zwanzigjährigen kamen des Studiums wegen in den hohen Norden. Sie verliebten sich schnell in Land und Leute und in die Nähe zum Wasser, erzählen die Hobby-Skater. Auch Surfen gehört zu ihren Gemeinsamkeiten. Viel gab es allerdings nicht für die Szene in der Hansestadt. Marktlücke. „Das war natürlich gut für uns“, erinnert sich Frank. „So konnten wir das Business in aller Ruhe aufbauen“, sagt der heute 33-jährige studierte Betriebswirt.

Damals seien sie nahezu konkurrenzlos gewesen. Ein Grund, warum sie in der Gründungszeit enorme Aufmerksamkeit erhielten. „Wir brachten Klamotten für die Skaterszene und Skate- und Longboards auf den Markt“ – und wurden so immer professioneller.

Mittlerweile gibt es zwei Stores von Treibholz in Stralsund und in Binz auf Rügen. Quelle: Marcus Friedrich

Dabei sei die Idee, ein Start-up zu gründen, vielmehr eine spontane Sache beim Bier gewesen. Frank baute sich seine Boards lange selbst. Es passte einfach, dass sich der Longboard-Hype zum Mainstream entwickelte. „Außerdem passten wir beide einfach nicht in einen klassischen Büroalltag“, erzählt Marius, der schon immer gerne selbstständig sein wollte und auch heute noch Easy-Life verkörpert und ja schließlich auch verkauft.

Auch Skate- und Surf-Mode wird verkauft

Beim Longboarden handelt es sich um eine Sportart, die von Mann wie Frau gut ausgeübt werden kann. Es geht dabei in erster Linie um das Fahren und nicht um das Trickszeigen. Daher ist es eben auch für Frauen und Mädchen interessant. Dennoch sind es mehr Männer, die bei Treibholz ihre Bretter kaufen – rund 60 Prozent. Das ist auch bei der Kleidung so. „Da wir selbst Männer sind, haben wir bisher auch mehr für das männliche Geschlecht entworfen. Lediglich 20 Prozent sind Frauen, die bei uns Klamotten kaufen. Das wollen wir ändern.“

Skate- und Longboarden ist ein Trendsport. Quelle: Marcus Friedrich

Insgesamt wollen die Hobby-Surfer noch viel mehr in das Segment Mode eintauchen. Das Potenzial sei groß. Ein neuer Plan reift bereits: Ab Winter wollen sie die Kleidungsstücke in Portugal produzieren lassen. Die Veredelung, wie das Aufdrucken des Logos oder das Einnähen der Etiketten, soll dann nur noch in Berlin stattfinden.

Mit ihrem Team suchen sie bei Pizza nach neuen Design-Ideen

Was aber bei all der Arbeit, die die Jungunternehmer leidenschaftlich vorantreiben, dennoch nicht fehlen darf, ist und bleibt das Surfen. Das tun sie für ihr Leben gern. Marius kitet, der gebürtige Papenburger Frank liebt Windsurfen. Daher rührte auch die Idee, dass sie sich nicht nur auf die Skaterszene spezialisieren wollten, sondern auch Surfbretter mit ins Sortiment aufnahmen. Das verwirklichten die Jungs im vergangenen Jahr. Frank und Marius setzen auf dieses Nischenprodukt.

Sie selbst konstruieren und bauen die kleinen Holzbretter. Für die Fertigung der Longboards brauchen sie rund eine Stunde. Für die anderen Bretter die vierfache Zeit. Rund fünf bis sechs unterschiedliche Holzlagen werden zusammengeklebt, anschließend gepresst und in die spezielle Form gebracht. Aktuell verkaufen sie noch mehr Boards zum Skaten als Kiteboards. Am meisten gehen aber T-Shirts und Hoodies über den Ladentisch, rund 80 Prozent. Es geht um nachhaltige Mode bei ihrem Label. Die Sachen sind fairware zertifiziert und die Biobaumwolle kommt aus Europa.

Sie selbst konstruieren und bauen die kleinen Holzbretter. Quelle: privat

Die Aufdrucke und das Design denken sich beide mit ihrem Team aus. Mittlerweile beschäftigen sie drei Mitarbeiter. „Es kommt bei uns alles aus einer Feder“, erzählt Marius schmunzelnd. Zweimal im Jahr veranstalten sie ein Kreativmeeting in Form eines Firmenevents. Es gibt dann jeweils zwei Mottos für die neue Kollektion. Es wird stundenlang gebrainstormt. „Wir backen meist Pizza und trinken etwas zusammen und so kommen rund 40 Ideen zusammen, und fünf bis sechs werden dann davon wirklich umgesetzt.“

Derzeit beliefert Treibholz Boards vier Händler in MV und Schleswig-Holstein, unter anderem in Wismar, auf Hiddensee, Usedom und Amrum. „Die Inseln haben sich für uns entschieden“, berichtet Frank stolz. In diesem Jahr wollen die Wahl-Stralsunder bis zu fünf neue Shops an der Ostsee hinzugewinnen. Aktuell stehen sie noch vor dem Problem, dass sie die neue Kollektion an den Start bekommen müssen. Es gibt zwar schon Samples, aber noch keine produzierten Klamotten. „Das wird wohl alles dann just in time zum Saisonstart Ostern passieren“, lautet das Ziel.

Mit großen Schritten in die Zukunft, das ist das Motto der lässigen Surfer

Ihre Produkte zielen auf ein klassisches Saisongeschäft. „Unser Glück ist, dass der Tourismus an der Küste stark zugenommen hat und somit auch wir davon profitieren“, sagen die Jungs, die schon seit 2017 von ihren Einnahmen leben können. Deshalb fiel im letzten Jahr auch die Entscheidung, ein zweites Geschäft in traumhafter Touristenlage im schönen Ostseebad Binz auf der Insel Rügen zu eröffnen.

Die Mittdreißiger wollen weiter wachsen und das B2B-Geschäft (Großhandelsgeschäft) weiter ausbauen. Ende 2022 wollen sie mit rund zehn Händlern zusammenarbeiten und vor allem ihr Modelabel vertreiben. Ihre Favoritenstandorte: Nord- und Ostsee, Schleswig-Holstein und Niedersachsen.

Mit großen Schritten auf in die Zukunft – das ist ihr Motto und vor allem raus aus der Corona-Pandemie. Apropos: Als die begann, investierten Frank und Marius ordentlich Geld. Sie bauten einen großen Kostenapparat auf, weil sie Mitarbeiter einstellten. Ihr Online-Shop lief zum Glück vorher schon gut. Den optimierten sie in der Krise. „Das Online-Business rettete uns 2021 den Arsch“, gibt Marius zu, der sich einen alten T3-Bus für bequeme Reisen anschaffte. Dies gehört zu seinem Lifestyle. „Wir verkaufen in unserem Laden auch unsere Lebenseinstellung, sonst wäre es nicht mehr authentisch. Es klingt zwar abgedroschen, doch wir haben unsere Leidenschaft zum Beruf gemacht. Wenn Mittwoch Wind ist, geht’s rauf aufs Wasser. Und diese Zeit wird dann eben nachgearbeitet.“

Von Luisa Schröder