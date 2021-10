Rostock

Eigenes Haus auf eigenem Grund und Boden – für viele Menschen im Nordosten ein Lebenstraum, gerade in Pandemiezeiten. Hohe Grundstückspreise machen jedoch oft einen Strich durch die Rechnung. Dabei geht es auch anders: bauen ohne das Grundstück zu kaufen.

Immer mehr Menschen in Mecklenburg-Vorpommern bauen ihr Eigenheim inzwischen auf Grundstücken von Kirche oder Gemeinden – und zwar per Erbbaurecht. Der Vorteil: Häuslebauer sparen sich so die Kosten für ein teures Grundstück, zahlen lediglich den Erbbauzins.

Vor allem die Kirche in Mecklenburg spürt den Trend, spricht vom „Pandemieeffekt“. „Insbesondere seit einem Jahr ist im Evangelisch-Lutherischen Kirchenkreis Mecklenburg eine zunehmende Nachfrage nach Grundstücken für Einfamilienhäuser, Tiny-Häuser und teils Geschosswohnungsbau zu verzeichnen“, berichtet Christian Meyer, Sprecher des Mecklenburgischen Kirchenkreises.

Grundstücke in Rostock, Neubrandenburg, Neustrelitz

Selbst entwickele der Kirchenkreis Mecklenburg derzeit einige Einzelgrundstücke zur Erbbaurechtsverpachtung in Städten wie Rostock und teils in Baugebieten. „Zudem werden aktuell bisher nicht genutzte Grundstücke in ländlichen Regionen wie im Umland von Neubrandenburg und Neustrelitz erkundet, die dann auf Erbpacht an Interessenten vergeben werden sollen. Dies ist uns als Kirche auch wichtig, weil der ländliche Raum mit Zuzug gestärkt wird“, erklärt Meyer.

Im Pommerschen Evangelischen Kirchenkreis lasse sich ein besonderer Trend dagegen nicht erkennen, teilt Sprecher Sebastian Kühl mit. Dort gibt es anscheinend eine gegenläufige Entwicklung: „Seitdem die Bankzinsen so niedrig sind, ist das Interesse an Erbbaurechten eher zurückgegangen und stagniert derzeit“, sagt Kühl.

2700 Grundstücke der Kirche in MV in Erbbaurecht

Im Evangelisch-Lutherischen Kirchenkreis Mecklenburg sind derzeit rund 1300 Erbaurechtsverträge für Grundstücke abgeschlossen, auf denen vor allem Einfamilienhäuser, einige nicht mehr kirchlich genutzte Pfarrhäuser sowie Gewerbegebäude stehen. Im Pommerschen Evangelischen Kirchenkreis gibt es zurzeit rund 1400 Erbbaurechtsverträge, überwiegend für Wohngebäude, aber auch für gewerbliche Nutzung.

Der Preis richte sich nach den üblichen Baulandpreisen vor Ort. Unerschlossene Grundstücke werden häufig an Familien vergeben. „Dies kommt den Bauherren entgegen, der Pachtzins ist geringer und auf die Erschließungskosten hat der Erwerber selbst Einfluss“, erklärt Christian Meyer.

Gemeinden setzen vermehrt auf Erbbaurecht

Auch Gemeinden setzen vermehrt auf die Grundstücksvergabe per Erbbaurecht. In Reddelich (Landkreis Rostock) zum Beispiel plant ein Unternehmer aus dem Ort zwei neue Blöcke mit jeweils sechs Wohnungen. „Der Antrag auf Grundstückserwerb ist gestellt – wir überlassen diesen Bereich aber nur im Rahmen des Erbbaurechts, um bei der Entwicklung noch die Hand drauf zu haben“, sagte dazu kürzlich Reddelichs Bürgermeister Ulf Lübs.

„Insbesondere seit einem Jahr ist im Evangelisch-Lutherischen Kirchenkreis Mecklenburg eine zunehmende Nachfrage nach Grundstücken für Einfamilienhäuser, Tiny-Häuser und teils Geschosswohnungsbau zu verzeichnen.“ Christian Meyer, Sprecher der Nordkirche. Quelle: Nordkirche

Die Hansestadt Rostock muss sogar per Bürgerschaftsbeschluss umsetzen, dass Grundstücke der Stadt nicht mehr verkauft, sondern nur noch per Erbbaurecht vergeben werden. Das gilt seit vergangenem Jahr. 249 Erbbaurechte sind laut Kataster-, Vermessungs- und Liegenschaftsamt in der Hansestadt in Bewirtschaftung. „Erbbaurechtsflächen sind seit den im Beschluss festgelegten Anwendungsdatum erfolgt“, heißt es.

Aktuell seien zwar keine in der Ausschreibung, jedoch weitere in Vorbereitung. Derzeit sind laut der Behörde rund ein halbes Dutzend Grundstücke in der Endbearbeitung, das heißt, Gremienbeschlüsse seien zum Teil bereits vorhanden, zum Teil in der Entscheidungsvorbereitung und zum Teil läuft bereits die Vertragsausarbeitung.

Sparkasse nennt Vor- und Nachteile von Erbbaurechtsgrundstücken

Seit Beschlussfassung wurden allerdings keine Wohngebiete ausgewiesen, auf denen Baugrundstücke für Einfamilienhäuser per Erbbaurecht vergeben werden. Das bestätigt auch die Ostseesparkasse Rostock (Ospa). Wer auf einem Erbbaurechtsgrundstück bauen will, werde auch von der Ospa unterstützt. „Durch die Vorlasteintragung des Erbbaurechts im Grundbuch erfolgt aber eine entsprechende Zinsanpassung im Darlehen“, teilt Ospa-Sprecher Ronny Susa mit. Sprich: Die Kunden müssen einen höheren Zinssatz als bei einem eigenen Grundstück zahlen. Aber auch die Finanzierung von Grundstücken mit bestehender Erbbaupacht sei möglich, so Susa.

Ein Grundstück für 99 Jahre Das Erbbaurecht ist das Recht, meist gegen Zahlung eines sogenannten Erbbauzinses, ein Bauwerk auf einem Grundstück zu errichten, das jemand anderem gehört. Dafür wird ein Erbbaurechtsvertrag geschlossen, in dem für eine befristete Laufzeit – meist maximal 99 Jahre – ein individueller Erbbauzins festgelegt wird. Die Höhe dieses Zinses ist gesetzlich nicht geregelt und insofern frei verhandelbar. Üblich ist, laut Erbbaurechtsverband, ein jährlicher Erbbauzins von zwei bis sechs Prozent des Bodenwertes inklusive der Erschließungskosten.

Einen Trend könne er allerdings nicht bestätigen, „denn auch in der Vergangenheit gab es immer mal wieder Baugebiete mit Erbbaurecht in unserem Geschäftsgebiet“, sagt er. Als Vorteil für Häuslebauer mit schmalem Geldbeutel sieht die Ospa den zumeist deutlich niedrigeren Grundstückskaufpreis, da der jährliche Erbbauzins in der Regel anteilig berücksichtigt wird.

„In der Vergangenheit gab es immer mal wieder Baugebiete mit Erbbaurecht in unserem Geschäftsgebiet.“ Ronny Susa, Ospa-Sprecher Quelle: Ospa

„Risiken beziehungsweise Nachteile entstehen nach Ablauf der vertraglich vereinbarten Pachtdauer“, so Susa weiter. Entweder werde eine neue Pachtdauer vereinbart. Dann werden die Konditionen gänzlich neu verhandelt, was ein gewisses Risiko mit sich bringen kann.

„Falls die Pachtdauer nicht verlängert wird, ist das Grundstück zurückzugeben, mitsamt der darauf entrichteten Immobilie. Für diese wird eine anteilige Entschädigung gemäß der zuvor im Erbpachtvertrag vereinbarten Höhe gezahlt“, so die Experten von der Ospa.

„Je nachdem, was tatsächlich für den Bau von Haupt- und Nebengebäuden bezahlt wurde, beziehungsweise wie der Marktwert der Immobilie ist, kann sich dies als nicht kostendeckend erweisen. Der Erbbaurechtsvertrag ist also das entscheidende Instrument und muss genauestens geprüft und verhandelt werden.“

Zudem besitzt der sogenannte Erbbaurechtgeber – also die Kirche oder die Gemeinde – bei allen Vorhaben rund um die Immobilie ein Mitspracherecht, zum Beispiel bei Verkauf, Vermietung, Zwangsversteigerung.

Einen besonderer Härtefall stellt der sogenannte Heimfall dar, der das vorzeitige Ende des Erbbauvertrages vor Ablauf der eigentlich vereinbarten Laufzeit bedeutet. Damit dieser Fall eintritt, müssen allerdings bestimmte Voraussetzungen erfüllt sein, zum Beispiel die Insolvenz des Erbbauberechtigten, die Zwangsversteigerung des Erbbaurechts oder der Tod eines der beiden Vertragspartner.

Von Michaela Krohn