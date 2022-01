Stralsund

Einmal pro Woche geht Babett Krieg zur Musikschule in Stralsund, als Schülerin. Die 46-jährige Lehrerin für Französisch und Englisch nimmt seit zwei Jahren Klavierunterricht an der Musikschule der Hansestadt. „Meine Tochter begann mit dem Klavierspiel und ich wollte mit ihr mithalten, um ihr besser assistieren zu können“, berichtet sie. Früher hatte sie es schon mal mit Gitarre probiert, doch es habe ihr an Disziplin gefehlt. „Jetzt bin ich viel mehr motiviert – allerdings ist es nicht immer leicht, Zeit fürs Üben zu finden.“

Babette Krieg gehört zu einer Gruppe von Menschen in Deutschland, die langsam, aber stetig größer wird: Der Anteil älterer Musikschüler nimmt zu. Derzeit beträgt zum Beispiel der Anteil der über 60-jährigen Musikschüler bundesweit rund 2,2 Prozent. Vor sieben Jahren waren es 1,5 Prozent, 1998 lag die Zahl bei 0,5 Prozent. In MV sind rund 2,5 Prozent der Generation 60+ an einer Musikschule (Quelle: Verband deutscher Musikschulen).

Babett Krieg aus Stralsund. Die Englisch-Französisch-Lehrerin nimmt seit zwei Jahren Klavierunterricht an der Musikschule der Hansestadt. Quelle: Klaus Amberger

Jeder zehnte Schüler ist älter als 26

Beinahe jeder zehnte Musikschüler ist in MV zwischen 26 und 60 Jahre alt, im Bundesdurchschnitt ist es etwa jeder zwanzigste. Das bestätigt der Direktor der Musikschule und Vorsitzende des Landesverbandes des Verbandes deutscher Musikschulen, Wolfgang Spitz. „Wir haben in Stralsund 1000 Musikschüler und bis zu 170 Anmeldungen in der Warteschleife“, berichtet er. Zehn Prozent gehörten zu den älteren Erwachsenen, der älteste Musikschüler im Hause sei 80 Jahre alt. „Aber Kinder und Jugendliche haben Vorrang – sie zu unterrichten ist unsere Kernaufgabe“, betont der Musiklehrer. Gleichwohl seien die älteren Semester geschätzte Schüler in seinem Hause. Wie zum Beispiel Karen Bahls.

Wolfgang Spitz, Direktor der Musikschule- Stralsund Wolfgang Spitz, Direktor der Musikschule Stralsund und Vorsitzender des Verbandes deutscher Musikschulen in MV. Quelle: Christian Rödel

Die 51-jährige Medizinerin spielt Blockflöte. Ihre Kinder sind groß und dann fragte sie sich vor etwa fünf Jahren: „Was mache ich jetzt?“ Sie hatte nie zuvor ein Instrument gespielt. Der Sport Eisschnelllauf war früher wichtiger für die gebürtige Berlinerin. Jetzt also Flöte. „Mir gefällt der Klang und das Holz fühlt sich angenehm warm an“, erzählt Karen Bahls. Einmal pro Woche geht sie für 30 Minuten zum Unterricht.

Entscheidend ist nicht das Alter

Der Psychologe Alex Eßer vom Kompetenzzentrum Demenz MV in Rostock sagt: „Positive Effekte des Musizierens wurden in der Musikforschung für verschiedene Altersgruppen festgestellt.“ Aus einer Studie gehe hervor, dass Schüler, die ein Instrument spielen oder in einem Chor singen, bessere schulische Leistungen erbringen als ihre Mitschüler, die nicht musizieren. „Auch für ältere Generationen ist es nie zu spät, Neues zu lernen und dadurch Gutes für die eigene geistige Fitness zu tun.“ So betont Eckart Altenmüller, Professor für Musikphysiologe und Musikmediziner in Hannover, das Entscheidende sei nicht das Alter oder die Fähigkeit des Gehirns, zu lernen, per se, sondern die eigene Motivation.

Selbstbelohnungskräfte wirken

Neuroplastizität, die Fähigkeit des Gehirns, sich im Zuge von neuen Erfahrungen neu zu strukturieren und zu verschalten, ist auch bei den über 70-Jährigen vorhanden, sagt Psychologe Eßer. Deshalb sei es kein Problem, auch mit über 40 oder gar über 70 noch ein Instrument zu lernen. „Musik verbindet – auch unsere Nervenzellen.“ Und das könne unsere kognitiven Fähigkeiten, wie die Konzentration und Sprachkompetenz, bis ins hohe Alter steigern. „Noten lesen, sie auf ein Instrument übertragen und dazu Hände, Finger oder auch Füße zu koordinieren, ist eine komplexe Leistung“, sagt Eßer. Hinzu kommt, dass sich Menschen, die ein Instrument spielen, oft wohlfühlen, weil sie den Zauber der Töne und Harmonien spüren und nach dem Üben Selbstbelohnungskräfte wirken.

Gut für schwierige Lebenslagen

Das bestätigt Prof. Hermann Wickel. Der emeritierte Wissenschaftler aus Münster hat ein Buch über das Musizieren im fortgeschrittenen Alter geschrieben: „Musik kennt kein Alter“. Der 67-Jährige sagt, ein Instrument zu spielen, sei eine gigantische Herausforderung fürs Gehirn.“ Hinzu komme, dass sich ohne Motorik kein Instrument spielen lasse. „Der Mensch bewegt sich beim Musizieren.“ Außerdem beflügle die emotionale Wirkung der Musik. Musik beeindrucke jeden, weil man sich mit ihr auch ohne Worte wunderbar ausdrücken könne. Auch könne sie in schwierigen Lebenslagen guttun und trösten. Oder ebenso den Corona-Blues reduzieren.

Gibt es „ungesunde“ Instrumente?

Für den Wissenschaftler steht fest, dass ältere Anfänger jedes Instrument erlernen können, es gebe keine „ungesunden“. Zwar sind Gitarre und Klavier die Favoriten, aber alle anderen Instrumente seien ebenso zu empfehlen. „Allerdings sind zum Beispiel tiefe Blasinstrumente in der Regel leichter zu spielen als die höheren.“ Übrigens: Gegen das mitunter auftauchende Gerücht, Trompete spielen sei für Ältere schädlich, sprechen Untersuchungen der Deutschen Gesellschaft für Pneumologie und Beatmungsmedizin (DGP). Ihr Fazit: Wer Trompete spielt, stärkt damit die Lungenfunktion.

Zahlen: 2,5 Prozent der Musikschüler sind über 60 Die beliebtesten Instrumente für Frauen und Männer ab 16 Jahre sind Gitarre (vor allem bei Männern), Klavier (vor allem bei Frauen) sowie E-Piano, Keyboard, Synthesizer (vor allem bei Männern). Bei den unter 16-Jährigen liegt das Klavier an erster Stelle, es folgen die Blockflöte und die Gitarre. Das ergab eine aktuelle Studie des Deutschen Musikinformationszentrums. Demnach musizieren mehr als 14 Millionen Menschen in Deutschland, 19 Prozent der Bevölkerung ab 6 Jahre. Fast 24 000 Menschen erhalten in MV Musikunterricht an den 16 Musikschulen des Landes, die dem Verband deutscher Musikschulen angehören. Nicht eingerechnet sind diejenigen, die etwa privat Unterricht nehmen oder bei anderweitig organisierten Zirkeln, wie Rock- und Popschulen. In Deutschland gibt es derzeit 933 Musikschulen, die beim Verband eingetragen sind und die 1,5 Millionen Musikschüler unterrichten. Rund 2,5 Prozent der Musikschüler im Nordosten sind älter als 60 Jahre. Gut 10 Prozent sind zwischen 26 und 60 Jahre alt. Deutlich mehr als 80 Prozent sind junge Leute bis zu einem Alter von 25.

Musiklehrer entdecken neuen Markt

Mit Blick auf die Musiklehrer hofft Prof. Wickel, dass sich die Pädagogen weiterhin auf die erwachsenen Schüler zunehmend einstellen. „Der demografische Wandel sorgt für immer mehr ältere Menschen – und die Musikschulen entdecken diesen Markt.“ Sich darauf didaktisch einzustellen, also wie man das Wissen vermittelt, sei gerade ein hochaktuelles Thema in der Wissenschaft. Zudem ließen sich die Schulen besser auslasten: Ältere Schüler haben öfter vormittags Zeit als Kinder und Jugendliche. Und nicht zu vergessen ist ein ökonomischer Moment: Erwachsene verfügen über Geld und könnten meist mehr zahlen als die Jüngeren.

Keine Angst vor schrägen Tönen

Musikschuldirektor Wolfgang Spitz sagt, dass zwar Kinder schneller lernen als Erwachsene, aber es beim Faktor Spaß keinen Unterschied zwischen den Generationen gebe. Der Spaß ergebe sich auch dadurch, dass Musik schnell Menschen zusammenbringe – dass schaffe Zufriedenheit und gegenseitiges Verständnis.

„Um ein Instrument zu lernen, braucht man nur ein bisschen Mut“, sagt Prof. Wickel. Ansprechpartner seien Musikschulen, private Lehrer, aber auch Musikstudenten. Man dürfe lediglich nicht zu viel Angst vor komischen, schrägen Tönen haben, meint Wickel. Babett Krieg aus Stralsund kennt dieses Gefühl: „Manchmal ist ein falsches Spiel im Unterricht ein wenig peinlich, aber es ist nie schlimm – man geht schnell gelassen damit um.“ Die Vorteile überwiegen alles. Etwa dass sie jetzt zu Hause mit der Familie musizieren könne. Oder in einem Ensemble mit anderen Schülern bei bestimmten Anlässen. Auch Karen Bahls schwärmt: „Ich freue mich auf jede Musikstunde, sie bringt mir immer absolute Freude, einfach Freude.“

Von Klaus Amberger