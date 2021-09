Veggie und vegan ist in aller Munde. Viele Menschen jedoch sind passionierte Fleischesser, wollen sich die Wurst nicht vom Brot nehmen lassen, aber ihren Fleischkonsum reduzieren. Lecker sein sollen Burger, Hackfleisch und Bratwurst natürlich trotzdem. Ein neues Trendfood könnte Ihren Geschmack treffen. Was Sie in Rostock shoppen können.