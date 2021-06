Trend zu Apartment-Hotels in MV – denn die benötigen weniger Personal

Rostock

Die Corona-Pandemie hat den Fachkräftemangel in der Hotel- und Gaststättenbranche deutlich verschärft. Der Dehoga-Verband rechnet mit einem Verlust von etwa zehn Prozent an Mitarbeitern, die während der Pandemie in andere Branchen gewechselt sind. „Die Problematik muss über den Geldbeutel gelöst werden“, sagt Gregor Best von der Gewerkschaft Nahrung, Genuss, Gaststätten. Die Personalknappheit zeige sich unter anderem im Trend zu Apart-Hotels, in denen weniger Personal als in klassischen Hotels benötigt werde.

Dehoga-Chef: Brauchen Nachwuchs-Kampagnen

Nach Angaben des Dehoga bezahlen die allermeisten Arbeitgeber bereits über Tarif, halten Mitarbeiter ganzjährig. Korrekturbedarf sieht der Arbeitgeberverband an anderer Stelle: Die Branche müsse wieder mehr Anerkennung und Wertschätzung durch die Politik erfahren, so Dehoga-Präsident Lars Schwarz. Nachwuchskampagnen seien vonnöten, da seit 2020 Berufsmessen und Praktika nicht stattfinden konnten. „Es wird ein mühsamer Prozess, die Mitarbeiter wieder zurückzugewinnen.“

Will die Branche den Beruf attraktiv machen, müssten sich nach Angaben der Gewerkschaft die Rahmenbedingungen verbessern, mit planbaren Schichten, der Erfassung aller Überstunden, planbarem Urlaub und besserer Grundbezahlung.

„Viele Mitarbeiter, die in andere Branchen gewechselt sind, tragen das Gastgeber-Gen in sich.“ Aber das Basis-Lohnniveau sei niedrig und ohne Trinkgeld nicht ausreichend. In der Pandemie wurde das Kurzarbeitergeld nur am Lohn gemessen. Dies hätte viele Mitarbeiter, obwohl sie es nicht gewollt hätten, zu einem Wechsel gezwungen, so Best.

Zinnowitzer Baltic-Chef glaubt an Zukunft des klassischen Hotels

Hotelier Tim Dornbusch sieht den Trend zu Apart-Hotels in den hohen Personalkosten begründet. „Die Lohnkosten sind im Weltvergleich hoch, ein Sommerurlaub im Ausland ist deshalb preiswerter als in einem Hotel an der Ostsee“, so der Betreiber des Hotel Baltic in Zinnowitz. Der Trend sei eine Fortentwicklung des Ferienwohnungsmarktes mit niedrigen Kosten. Dennoch glaubt er an die Zukunft des klassischen Hotels mit serviceintensivem Profil. „Gute Erholung ist nur dann möglich, wenn der Gast einen Gastgeber hat, der ihn bedient. Gerade in unserer Tretradgesellschaft.“

Von Martina Rathke