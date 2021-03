Tribsees

Die Autobahn 20 soll an der Langzeitbaustelle bei Tribsees am Donnerstag mehrere Stunden gesperrt werden. Zwischen 8 und 16 Uhr müssen sich Autofahrer auf Staus und längere Wartezeiten in dem Bereich einrichten. Das teilte die Autobahn GmbH mit, die seit Anfang des Jahres für den Erhalt der deutschen Autobahnen zuständig ist.

Die Arbeiten an der Behelfsbrücke werden nötig, da sich Ende der vergangenen Woche ein Blech gelöst hatte, dass die Behelfsbrücke mit der Autobahn verbunden hat. Das Blech drohte hochzuschlagen, weswegen es nun gegen Gussasphalt ausgetauscht wird, erklärte eine Mitarbeiterin der Autobahn GmbH. Die neue Asphaltkonstruktion soll bis zum geplanten Ende der Bauarbeiten Ende 2023 halten.

Umleitungen sind eingerichtet

Umleitungen seien laut Mitarbeitern der Autobahn GmbH über verschiedene Routen eingerichtet. Der Verkehr in Fahrtrichtung Lübeck wird über die Anschlussstelle Tribsees geleitet. Autofahrer, die in Richtung Stettin wollen, müssen über die Anschlussstelle Bad Sülze ausweichen. Die Umleitung selbst erfolgt dann über die Landstraßen 19 und 23, wie es schon vor der Inbetriebnahme der Behelfsbrücke üblich war.

