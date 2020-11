Stralsund

Seit Freitagmorgen gegen 8.30 Uhr protestieren Aktionsgruppen bundesweit gegen den Ausbau von zukunftsunfähigen Straßennetzen. In MV seilte sich auch ein Aktivist mit Spruchband von der Brücke bei Tribsees ( Landkreis Vorpommern-Rügen) ab.

Mit dieser Aktion wollen sie Druck auf die Landesregierung ausüben und gesellschaftliche Diskurse anregen. Sie fordern eine sofortige Verkehrswende, Schienenausbau in MV und ein Ende der Rodungen im Dannenröder Wald.

Das Ziel in Mecklenburg-Vorpommern und bundesweit sei es einen Teil des Autobahnnetzes zum Stillstand zu bringen. „Damit lenken wir die Aufmerksamkeit auf die verfehlte Verkehrs- und Klimapolitik“, so Lina, eine der Aktivistinnen.

Schienennetz statt Straßenausbau

Der Autoverkehr auf den Straßen treibt mit seinen massiven Emissionen und Flächenversiegelungen die Klimakrise entscheidend voran, wie es in der Pressemitteilung heißt.

In Deutschlands flossen Infrastruktur-Investitionen laut der „Allianz pro Schiene“ im Jahr 2019 zu über 50 Prozent in den Ausbau und Erhalt von Fernstraßen. Die Verkehrswende sei den Aktivisten zufolge ein notwendiger und längst überfälliger Schritt gegen eine weitere Belastung des Klimas. Dazu müsse der Verkehr von der Straße auf die Schiene gebracht werden. Der Trend gehe allerdings in die falsche Richtung - das deutsche Schienennetz hatte 1994 noch über 44 000 km Schiene, derzeit sind es nur noch rund 38 500 km.

Ausbau des Schienennetzes in MV katastrophal

Gerade hier in Mecklenburg-Vorpommern sei der Ausbau des Schienennetzes katastrophal. Ohne Auto ist es, oft kaum möglich von A nach B zu kommen, und Busse fahren vielerorts nur selten. Statt die Verkehrswende voran zu treiben, werden weiterhin Straßen ausgebaut und dafür Natur und Lebensräume zerstört.

Ein bekanntes Beispiel ist laut den Aktivisten der Dannenröder Forst, ein 300 Jahre alter gesunder Mischwald in einem Trinkwasserschutzgebiet, der für den Weiterbau der A 49 gerodet werden soll. Knapp 100 Hektar Wald sollen hier dem Asphalt weichen. Nicht nur widerspricht dieses Vorhaben der Verkehrswende und stellt einen massiven Eingriff in die Natur dar, es gefährdet auch die Trinkwasserversorgung von über 500 000 Menschen.

