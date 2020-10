Rostock

Die Zahl der Trickstraftaten in MV steigt weiter an. Wie das Landeskriminalamt mitteilt, gibt es schon jetzt mehr Fälle als im gesamten Vorjahr. Betroffen sind davon hauptsächlich ältere Menschen.

Trickstraftaten nahmen bereits in den vergangenen Jahren immer weiter zu. Nun haben sie ein neues Hoch erreicht: In den ersten drei Quartalen des Jahres wurden 1918 Fälle bei der Polizei angezeigt. Im gleichen Zeitraum waren es im Vorjahr 1244, was einen Anstieg von 54 Prozent bedeutet. Im gesamten Jahr 2019 gab es mit 1888 Anzeigen von Trickbetrug sogar weniger Fälle als nun in den ersten neun Monaten diesen Jahres.

Täter waren 157 Mal erfolgreich

Positiv ist, dass die Masche der Betrüger in den meisten Fällen nicht aufgeht: In 91,8 Prozent der Fälle diesen Jahres erkannten die Betroffenen den Betrug und gingen somit nicht auf die Forderungen ein.

In 157 Fällen jedoch wurden Wertsachen oder Geld übergeben. So beläuft sich die Schadenssumme von Januar bis einschließlich September auf stolze 1 442 948 Euro. Im Vergleich dazu: 2019 wurden den Betrügern 1 552 351 Euro ausgehändigt.

Am häufigsten setzen die Täter nach wie vor auf die Masche der angeblichen Verwandtschaft oder Bekanntschaft in Not – nämlich in rund 39 Prozent der Fälle. Darunter fällt auch der bekannte Enkeltrick.

Im Vergleich zum Vorjahr ist hier aber ein Rückgang zu bemerken, denn 2019 bedienten sich die Betrüger noch in rund 50 Prozent der Fälle diesem Trick.

Corona-Masche: Geld soll angeblich auf Virus getestet werden

Auch die Betrugsmasche sich als eine falsche Amtsperson auszugeben, zum Beispiel als Polizist, Vollstreckungsbeamter oder Anwalt, kam seltener vor: Die Täter versuchten es in 18 Prozent, 2019 in rund 24 Prozent der Fälle. Dafür wurde in diesem Jahr häufiger die Masche des Gewinnspielbetrugs genutzt. Die Fälle stiegen von 16 auf 23 Prozent.

Im Zusammenhang mit dem Corona-Virus traten bisher nur wenige Trickstraftäter in Erscheinung. In einem Fall gab aber zum Beispiel der vermeintliche Enkel an, dass er dringend Geld für Schutzkleidung benötige. In einem anderen Fall meldete sich ein angeblicher Mitarbeiter eines Kontrollinstituts, der Bargeld einsammle, um es auf das Corona-Virus zu testen.

Seniorensicherheitsberater bieten kostenlose Hilfestellung

Da jeder vollendete Trickbetrug für die Betroffenen neben dem finanziellen Verlust häufig auch eine hohe psychische Belastung darstellt, setzt die Polizei MV seit vielen Jahren verstärkt auf die Vorbeugung derartiger Straftaten.

Neben regelmäßigen Warnmeldungen und Präventionsveranstaltungen wird seit 2010 ein Merkblatt an alle Banken des Landes verteilt, um die Mitarbeiter für Betrugsfälle zu sensibilisieren. Zudem beraten ehrenamtlich tätige Seniorensicherheitsberater kostenlos zu typischen Gefahrensituationen und stärken somit das Sicherheitsgefühl der älteren Generation.

Polizei rät: Immer misstrauisch sein

Desweiteren hält die Polizei einige Ratschläge für potentielle Opfer von Trickbetrug bereit: Seien Sie misstrauisch, wenn sich jemand am Telefon nicht selbst mit Namen vorstellt. Vergewissern Sie sich, ob der Anrufer wirklich ein Verwandter ist: Rufen Sie die jeweilige Person unter der bisher bekannten und benutzten Nummer an und lassen Sie sich den Sachverhalt bestätigen.

Legen Sie einfach den Telefonhörer auf, sobald Ihr Gesprächspartner Geld von Ihnen fordert. Geben Sie keine Details zu Ihren familiären oder finanziellen Verhältnissen preis. Übergeben Sie niemals Geld an unbekannte Personen. Informieren Sie sofort die Polizei über den Notruf 110, wenn Ihnen ein Anruf verdächtig vorkommt. Und sollten Sie dennoch Opfer geworden sein: Wenden Sie sich an die Polizei und erstatten Sie Anzeige.

Weitere Informationen und Präventionshinweise zum Themenfeld Trickbetrug sind unter https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/ zu finden.

Einen Überblick über gängige Betrugsmaschen im Zusammenhang mit dem Corona-Virus finden Sie unter https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/108748/4561686.

