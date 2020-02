Triebwerksprobleme: Flieger mit Staatssekretär Dahlemann muss notlanden  

Torgelow

Triebwerksprobleme, Sturm und eine vorzeitige Landung – so hatte sich Patrick Dahlemann ( SPD), Parlamentarischer Staatssekretär für Vorpommern, seine Reise sicher nicht vorgestellt. Der 31-Jährige war am Sonntagabend auf dem Rückweg von Stuttgart nach Berlin. „Meine Frau und ich habe ein Wochenende bei der Familie verbracht“, berichtet Dahlemann am Montag am Telefon. Weil die zwei einen sehr engen Terminkalender hatten, nahmen sie den Flieger. „Normalerweise fahren mit der Bahn oder dem Auto dorthin“, erklärt er.

In Stuttgart gestartet, kam die Maschine von Eurowings nicht weit. „In Nürnberg sind wir gelandet.“ Der Grund: Triebwerksprobleme. „Es ist schon ein komisches Gefühl. Als die Ansage des Piloten kam, war es plötzlich mucksmäuschenstill im Flieger“, erinnert er sich. Zudem sorgte kräftiger Wind für Probleme.

„Alle haben geklatscht“

In Nürnberg wurde der Flieger mit Blaulicht empfangen. Feuerwehr, Polizei, Rettungsdienst standen am Flughafen. „Als wir gelandet waren, haben alle geklatscht und der Pilot ist auch zu uns gekommen und hat noch einmal alles erklärt. Man hat gemerkt, wie die Anspannung von ihm abgefallen ist“, schildert Patrick Dahlemann und bedankt sich hinterer mit einem Post bei Twitter und Facebook für die gute Arbeit der Crew.

„Wir hatten einen hervorragenden Piloten“, lobt Dahlemann. Das ganze Team an Bord habe sich gut um die Passagiere gekümmert. Sie seien über alles informiert worden. Das Personal habe die Lage relativ schnell im Griff gehabt, berichtet der SPD-Politiker.

Eurowings habe den Gestrandeten außerdem eine Übernachtung im Hotel oder einen Bustransfer nach Berlin angeboten. „Wir haben den Bus genommen, mussten allerdings trotzdem einige Termine verschieben.“ Er sei aber nicht der Typ, der sich über Verspätungen oder technische Probleme aufrege. „Das muss man gelassen sehen.“

Den ersten Schock hat Dahlemann mittlerweile überwunden. „In dem Moment war ich aber nicht so ruhig“, räumt er ein.

Von Manuela Wilk