Trotz Abschied vom „Polizeiruf“: Charly Hübner bleibt einer von uns

Rostock

Am Sonntag ist es also so weit. Charly Hübner verlässt den Rostocker „Polizeiruf“. Fast zwölf Jahre und 24 Folgen lang hat er den Ermittler Alexander Bukow verkörpert. Kein makelloser Kriminalbeamter, sondern ein Mensch mit Fehlern, manchmal sogar ein Raubein. Das Duo Anneke Kim Sarnau und Charly Hübner vermittelte – innerhalb ihrer Rollen natürlich – eine hohe Glaubwürdigkeit, auch wegen ihrer komplizierten Beziehung. So ist das Leben.

Mit dem Einstieg von Charly Hübner 2010 gelangte auch Rostock auf die Liste jener Städte, die durch den „Polizeiruf“ einen höheren Bekanntheitsgrad bekamen. Und durch die Bildschirmpräsenz hat sich Charlie Hübner viele Sympathien erspielt, nicht nur hier im Norden. Die Ermittler-Rolle war für den gebürtigen Mecklenburger ein Karriereschub, der gelernte Theaterschauspieler nutzte viele weitere Chancen, er überzeugte unter anderem in der Komödie „Vorsicht vor Leuten“, in der leisen Sozialstudie „Anderst schön“ oder in der Literaturverfilmung von „Unterleuten“.

Von Alexander Bukow müssen wir uns leider verabschieden. Von Charly Hübner nicht.

Von Thorsten Czarkowski