Wismar

Auffahrunfall am Autobahnkreuz Wismar: Am Dienstagmittag hat ein Volvo vorschriftsmäßig an einem Stoppschild im Baustellenbereich in Fahrtrichtung Lübeck gehalten, was ein anderes Fahrzeug übersah und auffuhr. Es entstand ein leichter Sachschaden, Personen wurden nicht verletzt.

Beide Fahrer einigten sich noch an der Unfallstelle darauf, den Unfall an der nächsten Autobahnabfahrt von der Polizei aufnehmen zu lassen. Doch der Schuldige hielt sich nicht an die Absprache. Er fuhr auf der A 20 davon. Ihn erwartet nun ein Ermittlungsverfahren wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort.

OZ