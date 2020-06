Trotz Ansturm der Touristen an den Küsten: Bisher kein Corona bei Urlaubern in MV

Rostock

Urlauber stellen wohl bislang kein allzu großes Corona-Risiko für MV dar: In den ersten zwei Wochen nach der Öffnung des Landes für Touristen aus ganz Deutschland sei kein einziger Corona-Fall bei einem Urlauber festgestellt worden, sagte der Rostocker Infektiologe Prof. Emil Reisinger.

Damit könne auch für die beginnende Urlaubssaison ein Stück weit Entwarnung gegeben werden: „Das stimmt mich zuversichtlich, dass durch Touristen nicht so viele Fälle auftreten werden, wie wir befürchtet haben.“

Keine zweite Welle durch Urlauber

Laut Reisinger hatten die Experten vorher festgelegt, in den ersten 14 Tagen der Öffnung besonders zu beobachten, inwieweit Urlauber Infektionen „importieren“. Nach den bisherigen Erkenntnissen gehe er jetzt davon aus, dass die Urlauber nicht die befürchtete zweite Welle in MV starten werden. „Es wird wohl eher Einzelfälle oder kleine, lokal eingrenzbare Epidemien geben“, so der Experte.

Die Gesundheitsämter im Land seien so gut aufgestellt, dass sie solche Klein-Epidemien in den Griff bekämen, selbst wenn mehrere an verschiedenen Urlaubsorten gleichzeitig auftreten.

Corona-Betten um zwei Drittel reduziert

Die erste Corona-Welle sei in MV relativ glimpflich verlaufen, „und wir haben sehr viel aus ihr gelernt“, meint Reisinger. Selbst wenn eine zweite käme, würde sie noch schwächer ausfallen als die erste, glaubt er. „Die Menschen haben die Schutzmaßnahmen verinnerlicht und tragen Schutzmasken. Das wird bei einer zweiten Welle die Zahl der Neuinfektionen um 30 bis 40 Prozent reduzieren.“

Dieser optimistische Ausblick führt dazu, dass die Krankenhäuser im Land ihre Corona-Kapazitäten herunterfahren und wieder Patienten mit aufschiebbaren Behandlungen drannehmen. In ganz MV gibt es laut Gesundheitsministerium derzeit noch 502 Corona-Betten, davon 135 Intensiv-Betten. In den vergangenen Wochen waren es alleine 529 Intensivbetten mit Möglichkeit zur künstlichen Beatmung.

Platz für andere Patienten

Gesundheitsminister Harry Glawe ( CDU) meint: „Wir sind das Bundesland mit den bundesweit niedrigsten Infektionszahlen. Aufgrund der Entwicklung der Covid-19-Fallzahlen wird die ursprüngliche reservierte Bettenkapazität teilweise für andere Patienten genutzt. Ein kurzfristiges Wiederhochfahren der Kapazitäten für Covid-19-Patienten ist gegeben.“

So hat das Uniklinikum Greifswald die Zahl der für Corona vorgehaltenen Intensivbetten von 40 auf 20 halbiert. Grundsätzlich werde jedoch die Trennung der Bereiche für Corona und nicht infizierte Patienten aufrechterhalten. „So lange diese Trennung nicht im Grundsatz aufgehoben ist, kann die Zahl der Betten in kürzester Zeit wieder erhöht werden“, so ein Sprecher.

Innerhalb von Stunden wieder in Pandemie-Modus

Am Uniklinikum Rostock war die Zahl der Intensivbetten von 58 auf 75 aufgestockt worden. Diese Zahl hätte im Notfall auf 102 erhöht werden können. „Jetzt halten wir noch zwei Intensivbetten für Corona vor. Aber in dem Moment, in dem eine zweite Welle kommen sollte, könnten wir innerhalb von Stunden wieder in den Pandemie-Modus umschalten“, versichert Reisinger.

Von Axel Büssem