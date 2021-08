Trotz Bann bei VW: MV steht zur Currywurst

Rostock

In Wolfsburg soll ab sofort die berühmte VW-Currywurst vom Speiseplan der Kantine verschwinden. Altkanzler Gerhard Schröder (SPD) hat sich bereits in den sozialen Medien empört: „Currywurst mit Pommes ist einer der Kraftriegel der Facharbeiterin und des Facharbeiters in der Produktion. Das soll so bleiben.“ Mit Sorge blickt man in Mecklenburg und Vorpommern auf die Verbannung der Currywurst. Droht auch im Nordosten die reine Veggie-Kantine?

Täglich im Angebot im Rostocker Hafen

Alt-Bundeskanzler Gerhard Schroeder (SPD) liebt Currywurst Quelle: AP

Timo Lührs von der Hafenkantine in Rostock gibt Entwarnung: „Wir würden niemals auf die Currywurst verzichten!“ Sie sei eines der beliebtesten Essen der Deutschen und das werde laut dem Kantinen-Inhaber auch so bleiben. Im Rostocker Hafen wird die beliebte Bratwurst mit Ketchup und Currypulver sogar täglich angeboten.

Auch die Mitarbeiter beim Büromöbelhersteller Palmberg in Schönberg (Nordwestmecklenburg) müssen künftig nicht auf ihre Wurst verzichten. „Etwa alle 14 Tage steht bei uns Currywurst auf dem Speiseplan und das wird auch so bleiben“, versichert Kantinenchef Rony Hopfgarten.

15 Tonnen Currywurst aus Rostock pro Woche

Die ungebrochene Liebe zur Currywurst bestätigen auch die Absatzzahlen der Rostocker Wurst- und Schinkenspezialitäten GmbH. Geschäftsführer Tobias Blömer verrät: „Unsere Absatzzahlen sind stabil.“ 15 Tonnnen Currywürste würden in den Sommermonaten pro Woche verkauft. „Die Vorliebe für die echte Currywurst ist ungebrochen in unserer Region.“

Von Annabelle von Bernstorff