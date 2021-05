Schwerin

Ein Stück Normalität kehrt nach Deutschland zurück. Geimpfte und Genesene werden negativ Getesteten gleichgestellt. Die Bundesverordnung passierte am Freitag den Bundesrat und soll am Sonntag in Kraft treten. Was das für die Menschen in MV bedeutet und ob man einen Impfpass mitführen sollte, dokumentiert die OZ.

Wer profitiert von der Regelung?

Grundsätzlich alle Menschen, die folgenden Kategorien entsprechen: 1. Vollständig Geimpfte, deren zweite Impfung mindestens 14 Tage zurückliegt. 2. Genesene. Für sie gelten gelockerte Regelungen, weil sie für eine bestimmte Zeit immun gegen eine Neuinfektion sind.

Was dürfen Geimpfte und Genesene?

Vollständig Geimpfte und Genesene brauchen keinen negativen Test mehr, wenn sie etwa einkaufen gehen oder zum Friseur gehen. Für sie fallen generell die Ausgangsbeschränkungen weg. Sie müssen aber weiter einen Mund-Nasen-Schutz tragen und auf die Abstandsregelungen achten. Quarantäne gilt nur noch in Ausnahmefällen.

Was müssen Geimpfte und Genesene vorlegen?

Für Geimpfte erfolgt der Nachweis durch die Einträge im Impfpass oder die Vorlage der Impfbescheinigung. Genesene müssen einen Genesenennachweis vorlegen. Dies könnten die entsprechenden PCR-Tests sein. Die Testung muss mindestens 28 Tage sowie maximal 6 Monate zurückliegen.

Ändert die Regelung etwas an den Einreise-Bestimmungen für Mecklenburg-Vorpommern?

Nein, nur vollständig Geimpfte dürfen nach MV kommen. Genesene dürfen nicht einreisen. Der Grund: Die Bundesverordnung trifft keine Aussagen zu Reiseregelungen. Deshalb gilt in diesem Punkt weiter die Landesverordnung, die bislang nur die Einreise von vollständig Geimpften erlaubt, sagte ein Sprecher der Staatskanzlei. Die Landesregierung bereite aber eine Änderung der Landesverordnung vor. Eine Entscheidung darüber soll „demnächst“ erfolgen.

Welche vollständig Geimpften dürfen kommen?

Alle vollständig Geimpften. Zweitwohnbesitzer dürfen in ihrer Zweitwohnung auch übernachten. Da Hotels und Pensionen weiter geschlossen sind und ein Beherbergungsverbot gilt, dürfen andere vollständig Geimpfte im Prinzip nur einen Tagesausflug nach MV unternehmen. Ihre Kinder dürfen vollständig Geimpfte nicht mit nach MV bringen, was bereits für Kritik sorgte.

Erwarten die Tourismusregionen am Wochenende einen Run von vollständig Geimpften aus anderen Bundesländern auf die Strände in MV?

Eher nicht. Bislang sind in Deutschland nur 8,8 Prozent der Bevölkerung vollständig geimpft. Zudem gehören die vollständig Geimpften aufgrund der Impf-Priorisierung altersmäßig nicht zu den Bevölkerungsgruppen, die als besonders mobil gelten.

Wer kontrolliert, ob jemand vollständig geimpft oder genesen ist?

Friseur und Einzelhändler prüfen bereits jetzt, ob der Kunde einen negativen Test mit sich führt, der ihn zur Inanspruchnahme der Dienstleistung berechtigt. Dies würde auch für die Vorlage des Impfnachweises oder des Genesenennachweises gelten, so der Datenschutzbeauftragte des Landes, Heinz Müller. Problematisch wäre es, wenn die Daten gespeichert und Dritten zur Verfügung gestellt würden, sagt er. Nach Einschätzung des auf Verwaltungsrecht spezialisierten Anwalts, Jost von Glasenapp, hat der Betroffene eine Mitwirkungspflicht. „Aus den Regelungen lässt sich entnehmen, dass der Status als geimpfte bzw. genesene Person durch einen Impfnachweis beziehungsweise einen Genesenennachweis zu führen ist.“

Das Wetter wird schön. Wird es verstärkte Kontrollen von Ausflüglern geben?

Die örtlichen Ordnungsämter haben stichpunktartige Kontrollen angekündigt. In touristischen Hotspots wird die Polizei wie bereits in den vergangenen Wochen verstärkt kontrollieren. Man werde flexibel abhängig von der Lage entscheiden, wo kontrolliert wird, so ein Polizeisprecher in Anklam. Im Bereich der Insel Usedom kämen dafür prinzipiell die Inselzufahrten oder die Autobahnabfahrten infrage. Vom Innenministerium hieß es, dass bei den Kontrollen dem Reisenden die Gelegenheit gegeben wird, sich zum Einreisegrund sowie zum Impfstatus zu äußern. Die Angaben würden auf Plausibilität und Glaubwürdigkeit überprüft. Sollten die Angaben nicht glaubhaft sein, könne keine Einreise nach Mecklenburg-Vorpommern erfolgen.

Von Martina Rathke