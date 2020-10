Trotz Corona: Grünen-Parteitag in MV soll noch vor Lockdown stattfinden

Güstrow

Bündnis 90/die Grünen in MV wollen ihren für das Wochenende geplanten Parteitag in Güstrow trotz der sich zuspitzenden Corona-Situation durchführen. Der Parteitag mit 104 Delegierten plus Gästen werde auf einen Tag, Sonnabend, verkürzt, das Hygienekonzept für die Sport- und Kongresshalle in Güstrow noch einmal verschärft, erklärt Grünen-Landesvorsitzender Ole Krüger. Wichtigster Punkt: die Aufstellung der Landesliste zur Landtagswahl im kommenden Herbst.

Der Andrang auf die vorderen Listenplätze ist groß. 25 Kandidaten sollen sich am Sonnabend vorstellen, davon konkurrieren allein sieben um die beiden Spitzenplätze. Die früheren Grüne-Landesvorsitzenden Claudia Schulz ( Rostock) und Ulrike Berger ( Greifswald) bewerben sich wie Anne Shepley ( Nordwestmecklenburg) um Platz eins. Auf Platz zwei wollen Harald Terpe, Uwe Flachsmeyer (beide Rostock), Raphael Wardecki und Mathias Engling (beide Nordwestmecklenburg) landen.

Dann wird das Gedränge noch größer. Besonderheit bei den Grünen: Auf einen Frauenplatz folgt ein Listenplatz, auf den sich alle bewerben können. So wäre es denkbar, dass viele Frauen für die Landtagswahl aufgestellt werden. Denn dass Unterlegene aus Wahlgängen um die Spitzenplätze auch auf weiteren Plätzen kandidieren, wird erwartet. Die Grünen wollen 2021 mit mindestens zehn Prozent der Wählerstimmen in den Landtag einziehen. Womöglich lockt eine Regierungsbeteiligung mit SPD und Linken.

Eine Prognose zum Ausgang der Listenwahl wollen befragte Bewerber nicht treffen. Harald Terpe (66), der von 2009 bis 2017 im Bundestag saß, will seine Erfahrung in die Waagschale werfen. Ulrike Berger setzt vor allem auf die Themen Bildung und innere Sicherheit, Claudia Schulz auf ihr Fachwissen rund um ökologische Landwirtschaft. Anne Shepley wiederum hebt die Teamarbeit hervor, die eine Grünen-Fraktion im Landtag unbedingt brauche.

Von Frank Pubantz