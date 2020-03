Trotz Corona: Hanse Sail und Warnemünder Woche in Rostock sollen stattfinden

Rostock

Kurs Hanse Sail liegt noch an: Nach der Verschiebung der Kieler Woche wegen der gegenwärtigen Corona-Pandemie laufen die Vorbereitungen für drei weitere Segel-Großereignisse in Norddeutschland weiter. Sowohl die Warnemünder Woche und die Hanse Sail in Rostock sollen nach dem aktuellen Stand durchgeführt werden. Auch die Travemünder Woche ist noch nicht gestrichen. Das teilten die Veranstalter auf Nachfrage mit.

Die 83. Warnemünder Woche soll vom 4. bis 12. Juli stattfinden, die 131. Travemünder Woche vom 17. bis zum 26. Juli. Die 30. Hanse Sail ist vom 6. bis 9. August geplant. „Wir planen normal weiter, halten uns aber an die Empfehlungen der Experten“, sagte ein Sprecher der Warnemünder Woche.

Die 126. Auflage der Kieler Woche sollte ursprünglich vom 20. bis zum 28. Juni das Publikum anlocken. Nun ist das Segel-Spektakel auf den Zeitraum vom 5. bis 13. September verlegt.

