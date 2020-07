Trotz Corona: Immergut-Festival in Neustrelitz soll im September stattfinden

Neustrelitz

Das das diesjährige Motto „Was ist jetzt“ des „immergut“-Festivals in Neustrelitz so passend wäre, damit hätten die Veranstalter sicherlich auch nicht gerechnet. Durch die Corona-Krise mussten die Musik-Festivals des Landes in diesem Sommer abgesagt werden. Statt einer Absage wurde das Indie-Rock-Festival „immergut“ jedoch nur verschoben. Vom 3. bis 5. September soll es in diesem Jahr stattfinden. Dies wurde bereits am 30. März auf der Homepage und der Facebook-Seite des Festivals verkündet. Demnach arbeiteten die Veranstalter seitdem daran, alle Künstler auch zu dem neuen Termin zu buchen oder neue Bands zu gewinnen.

Wie genau das Festival unter den Corona-Bedingungen ablaufen soll, wird derzeit noch geklärt. Die Veranstalter befinden sich aktuell mit den zuständigen Behörden im Austausch, wie die Pressesprecherin Stefanie Rogoll bekanntgibt. Ein klassisches Festival, wie es die Besucher kennen, werde es nicht geben. Stattdessen wird an einer Variante gearbeitet, die unter erhöhten Hygienemaßnahmen stattfinden kann, heißt es bei Rogoll. Weitere Informationen sollen folgen.

Tickets behalten ihre Gültigkeit

Die Tickets für das Festival behalten ihre Gültigkeit für die Veranstaltung im September 2020. Die Möglichkeit zu einer Rückgabe oder eines Umtauschs bestand bis zum 30. April. Vom 29. bis 31. Mai konnte das Festival zwar nicht wie gewohnt stattfinden, dafür gab es aber online über Youtube viele Konzerte vom vergangenen Jahr zu sehen.

Von Gina Henning