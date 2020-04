Trotz Corona: Internet in MV reicht für Alle

Rostock

Wegen der Corona-Krise ersetzt das Internet derzeit viele persönliche Kontakte: Tausende Menschen in MV arbeiten zu Hause im Homeoffice und verbringen auch ihre Freizeit online – in sozialen Netzwerken, mit Computerspielen oder sie streamen Serien. Die gute Nachricht: Die Netze im Land halten dieser Mehrbelastung stand. Das ergab eine OZ-Umfrage unter verschiedenen Anbietern.

Luft nach oben

„Wir haben noch viel Luft nach oben“, sagt Katrin Luczak von der Urbana Teleunion, die in Rostock das Kabelnetz für den Anbieter Vodafone betreibt. Die Internet-Nutzung habe in den vergangenen Wochen zugenommen, die Zahl der Beschwerden über ausgefallene oder zu langsame Verbindungen sei in dieser Zeit aber nicht gestiegen.

Wie viel in MV zusätzlich gesurft, gestreamt oder gechattet wird, lasse sich nicht sagen, betont Vodafone-Sprecher Dirk Ellenbeck. Er kennt nur die bundesweiten Zahlen: „In den ersten Tagen der Ausgangsbeschränkungen nahm der Datenverkehr um 50 Prozent zu.“ Während sich die Kunden in normalen Zeiten vor allem in den Abendstunden einloggen, tun sie das inzwischen den ganzen Tag über. „Ein normaler Wochentag ist derzeit vergleichbar mit einem Wochenende bei schlechtem Wetter“, berichtet Ellenbeck.

Ein Achtel für Homeoffice

Das Homeoffice mache etwa 10 bis 15 Prozent der Netznutzung aus. „Auch das Streamen hat stark zugenommen“, so Ellenbeck. Allerdings sei die Datenmenge nicht in gleichem Maße gestiegen, weil große Anbieter ihre Wiedergabe-Qualität abgesenkt haben. Sehr beliebt seien zudem Online-Computerspiele.

Damit komme Vodafone jedoch noch lange nicht an seine Kapazitätsgrenze, betont der Sprecher. Probleme könne es allerdings in Mehrfamilienhäusern mit Sammelanschluss geben, wenn alle Bewohner gleichzeitig online gehen wollen. Auch bei so genannten „getunnelte“ VPN-Verbindungen, also besonders gesicherte Netzwerke, die etwa Firmen nutzen, könnten Engpässe entstehen. Diese seien für eine bestimmte Teilnehmerzahl angelegt, die jetzt wegen der zahlreichen Heimarbeiter häufig überschritten werde.

Doppelt so viel Telefon

Entwarnung kommt auch vom Anbieter Deutsche Glasfaser, der unter anderem mehrere Tausend Haushalte im Landkreis Rostock versorgt. „Wir sehen eine leichte Steigerung am Abend von etwa zehn Prozent“, sagt ein Sprecher. „Das bereitet uns aber keine Schwierigkeiten, wir haben ausreichend Kapazitäten.“ Für das Telefonieren sei die Netzverfügbarkeit in den letzten Wochen verdoppelt worden.

Ähnlich sieht es beim Rügener Versorger Kabel-TV-Binz aus: „Unsere Kapazitäten reichen aus, wir haben keinerlei Probleme“, sagt Mitarbeiterin Katrin Westphal. Einheimische seien zwar derzeit häufiger im Netz unterwegs, dafür fehlen aber die Touristen, die sonst um diese Zeit im Urlaub surfen. Daher sei die Auslastung derzeit nicht höher als vor einem Jahr. Auch beim Wolgaster Anbieter AEP Plückhahn gebe es im gesamten Versorgungsgebiet „keine Engpässe“, heißt es.

Rathaus gut vernetzt

Dass das Internet gut funktioniert, bestätigt auch die Stralsunder Stadtverwaltung: „Das Netz im Rathaus funktioniert tadellos und hält auch den gestiegenen Datenverkehr gut aus“, sagt Stadtsprecher Peter Koslik. Auch die etwa zehn Kollegen, die im Homeoffice arbeiten, seien gut angebunden. Wohl noch wichtiger: die Bürger können angesichts der Kontaktbeschränkungen problemlos auf das Online-Angebot der Hansestadt zugreifen. „Die vorhandenen Angebote werden gut angenommen und mehr als bisher genutzt“, so Koslik.

Der Rostocker Michael Neid macht Webdesign und Onlinemarketing und muss daher quasi rund um die Uhr online sein. Das funktioniert auch jetzt noch ganz gut: „Sonst habe ich eine 200-Megabit-Leitung, derzeit kommen nur 75 an. Aber das reicht für meine Arbeit“, sagt der Selbstständige. Internet sei durchgängig verfügbar, und auch die Kunden seien immer erreichbar.

Von Axel Büssem