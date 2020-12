Rostock

Die Bibliotheken geschlossen, die Hörsäle verlassen, die meisten Studenten daheim: Auch die Universitäten im Land befinden sich größtenteils im Lockdown. Nur für all jene, die Lehrer in MV werden wollen, besteht Anwesenheitspflicht auch in der Pandemie: Das Schweriner Bildungsministerium verlangt von hunderten Studenten, trotz der Einschränkungen zu ihren mündlichen Prüfungen anzutreten. Doch bei den Lehramtsstudenten und auch den Studenten-Vertretungen regt sich Widerstand.

Allein in der ersten Januar-Woche sind nach Angaben des Schweriner Bildungsministeriums 106 Erste Staatsprüfungen geplant – in Rostock und Greifswald. „Dafür gelten strenge Hygieneregeln. Die Gesundheit aller an den Prüfungen Beteiligter hat oberste Priorität“, beteuert Christian Möller, Sprecher des Bildungsministeriums.

„Land gefährdet unsere Gesundheit“

Viele Lehramtsstudenten, die nun zur Prüfung antreten müssen, sind dennoch in Sorge: „Die Infektionszahlen sind auch in MV deutlich gestiegen“, klagte eine Studentin, die aus Sorge vor Nachteilen lieber anonym bleiben möchte. „Die Uni hat alle Prüfungen abgesagt, aber das Land besteht darauf. Es geht dabei aber auch um unsere Gesundheit“, so die angehende Lehrerin. Sie will im kommenden Jahr ins Referendariat starten, Sport und Spanisch unterrichten.

Ihr Vorwurf: „Auch wir wollen uns und unsere Familien schützen. Dem Land geht es aber offenbar nur darum, dass wir pünktlich ins Referendariat starten können.“ In MV fehlen Lehrer, der Nachwuchs wird händeringend an den Schulen gebraucht. Und außerdem: „Ohne Bibliotheken fehlen uns wichtige Arbeitsmittel, um uns vorzubereiten. Der Druck ist enorm.“ Das gelte auch für andere Fächer, in denen die Staatsexamen im Frühjahr anstehen.

AStA : Land soll Online-Prüfung ermöglichen

Auch vom Allgemeinen Studierenden-Ausschuss ( AStA) kommt Kritik: „Prüfungen in Präsenz stellen aus unserer Sicht derzeit keine Option dar“, sagt Niklas Röpke, AStA-Referent für das Lehramtsstudium in Rostock. Bereits Mitte Dezember habe der Studierendenrat den Beschluss gefasst, dass keine Präsenz-Prüfungen mehr stattfinden sollten. Die Möglichkeit, die mündliche Prüfung zum Staatsexamen auch digital abzulegen – zum Beispiel via Videokonferenz – habe das Land aber bisher nicht einräumen wollen.

„Vor einem halben Jahr standen wir vor einer sehr ähnlichen Situation und das Bildungsministerium entschied damals, die mündlichen Prüfungen ausfallen zu lassen. Studierenden sollte es frei gestellt sein, ob sie zu dieser Prüfung in Präsenz, online, zu einem späteren Zeitpunkt oder gar nicht antreten möchten“, so Röpke.

Die AStA-Vorsitzende Sara Klamann sagt: „Das konsequente Festhalten der Landesregierung an den Präsenz-Prüfungen ist für uns nicht verständlich.“ Schwerin verschärfe „richtigerweise ständig die Regelungen zur Eindämmung des Coronavirus“, schicke aber die Studenten in die Unis – um sich dort mit mehreren Menschen in einem Raum aufhalten zu müssen. „Ein schlichtes 'weiter so' können und sollten wir hier nicht akzeptieren“, heißt es auch von StuRa-Präsidentin Mirjam Rech.

Ministerium: Prüfung mit Maske

Ministeriumssprecher Möller hält die Kritik für überzogen: „In der Regel sitzen 2 Prüfer und ein Prüfling mit Abständen von mindestens drei Metern Entfernung in einem großen Raum. In einigen Fällen muss ein Prüfer online dazu geschaltet werden, sodass sogar nur zwei Personen im Raum sind.“ Nur in Einzelfällen würden auch Vertreter des Lehrerprüfungsamtes an den mündlichen Tests teilnehmen.

„Wenn möglich, wird abwechselnd in zwei Räumen geprüft. Der jeweils ungenutzte Raum wird derweil gut gelüftet.“ Außerdem gelte für alle Beteiligten bei der Prüfung die Maskenpflicht, heißt es aus Schwerin.

