Trotz Corona: Lufthansa fliegt wieder von Rostock-Laage nach München

Rostock

Noch steht der allergrößte Teil der mehr als 600 Flugzeuge der Lufthansa-Gruppe am Boden. Doch ab Juni will Deutschlands größte und schwer angeschlagene Airline wieder abheben – und eines der ersten Ziel wird Rostock sein: Die Kranich-Linie will wieder Urlauber von München an die Küste bringen.

„Wir spüren eine große Lust und Sehnsucht der Menschen, wieder zu reisen. Hotels und Restaurants öffnen langsam, Besuche bei Freunden und Familie werden zum Teil wieder erlaubt. Wir ermöglichen jetzt mit aller gebotenen Vorsicht, dass Menschen nachholen und erleben, worauf sie lange verzichten mussten“, sagt Harry Hohmeister, Vorstandsmitglied der Lufthansa der Lufthansa.

Mit zunächst 160 FLugzeugen will Lufthansa nach eigenen Angaben „Sonnen-Ziele“ ansteuern – Mallorca, Kreta, Sylt und ganz oben auf der Liste Rostock-Laage. Ab dem 30. Mai soll der größte Flughafen des Landes wieder von München aus angeflogen werden. Mit 90 Passagieren pro Flug.

Zunächst ein Mal pro Woche

Lufthansa will zunächst mit einem Flug pro Woche starten: Immer sonnabends geht es um 10.55 Uhr von München in den Norden, der Rückflug startet dann um 12.45 Uhr in Laage. „Ich freue mich sehr über die erste innerdeutsche Flugverbindung ab 30. Mai. Der Flug ist auf Urlaubsreisende ausgerichtet. Das für unser Bundesland so wichtige Tourismusgeschäft wird dadurch wieder belebt“, so Airport-Chefin Dörthe Hausmann. Vor der Krise war Lufthansa zehn Mal pro Woche nach Rostock geflogen.

„Wir als Flughafen Rostock-Laage haben uns umfassend vorbereitet, mit unserem Team alle Gesundheitsmaßnahmen für unsere Kollegen wie für die Reisenden umgesetzt“, sagt sie. Sie werde im Terminal eine Maskenpflichten gelten. Zudem werden Wärmebildkameras installiert: „Passagiere mit Fieber oder Covid-19-Symptome dürfen nicht fliegen“, sagt Hausmann. An Bord müsse sich kein Reisender Sorgen machen: Die Luft im Flugzeug werde permanent gefiltert, sei so sauber wie in Operationssälen.

Laage wickelt Masken-Flüge ab

Zuletzt waren in Laage nur noch Frachtmaschinen – unter anderem mit Schutzmasken aus Vietnam – sowie Geschäfts- und Ambulanzflüge gelandet. Der Airbus-Konzern parkt auf dem Airport Flugzeuge, die derzeit nicht an Fluggesellschaften ausgeliefert werden können.

Von Andreas Meyer