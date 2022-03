Arbeiten - Trotz Corona: Plus an sozialversicherungspflichtiger Beschäftigung in MV

Das Gastgewerbe in Mecklenburg-Vorpommern erlebte im Zuge der Corona-Pandemie einen personellen Aderlass. Doch über alle Branchen hinweg blieb die Beschäftigungslage weitgehend stabil. Auch dank Kurzarbeit.