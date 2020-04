Trotz Corona-Reiseverbots: Warum einige Hotels in MV noch geöffnet haben

Rostock

Sie sind fast alle geschlossen wegen der Corona-Einschränkungen – die 1400 Hotels in Mecklenburg-Vorpommern. Weil touristische Reisen in der Krise seit vier Wochen verboten sind.

Einige wenige Häuser haben allerdings weiterhin geöffnet, da Geschäftsreisenden (egal woher sie stammen) Übernachtungen im Land weiterhin erlaubt sind. Dazu zählt das Radisson Blu Hotel in Rostock mit 250 Zimmern und normalerweise 100 Mitarbeitern.

„Wer beruflich unterwegs ist, findet derzeit kaum Quartier“

„Es gibt ja trotz weitgehendem Shutdown in der Wirtschaft noch Nachfrage. Wir haben in diesem Bereich einen hohen Anteil von Stammkunden, deshalb machen wir weiter auf“, sagt Hoteldirektor Daniel Bojahr. „Wer momentan beruflich im Land unterwegs ist und länger bleiben muss, hat massive Schwierigkeiten überhaupt ein Quartier zu finden“, weiß er.

Tobias Woitendorf, Geschäftsführer des Landestourismusverbandes, bestätigt das: „Wir haben keine Übersicht, aber Hotels, die noch öffnen, sind die absolute Ausnahme. In Rostock ist es neben dem Radisson zum Beispiel noch das benachbarte Motel One. In einigen Städten öffnen Pensionen zuweilen tageweise und auch nur einzelne Zimmer, wenn es spontane Nachfragen von Geschäftsreisenden gibt.

Auf den großen Ferieninseln ist alles dicht

Auf den großen Ferieninseln wie Rügen oder Usedom hat nichts mehr auf. „Das lohnt sich einfach nicht, da es in unserer Region keine Nachfrage gibt“, sagt beispielsweise Gino Leonhard von Private Palace Hotels und Resorts. Die Gesellschaft betreibt mit dem Grand Hotel, Rugard und Arkona drei große Hotels in Binz.

Daniel Bojahr Quelle: OZ-Archiv

„Auch wir machen mit unserem Angebot kein Geschäft. Aber wir halten unser Haus am Laufen und bleiben in Kontakt mit unseren Gästen“, sagt Radisson-Chef Bojahr. Etwa 20 bis 30 Zimmer seien derzeit regelmäßig belegt. Zumeist von Mitarbeitern aus Industrie, Wissenschaft, Medizinbranche oder Logistik. „Wir bieten im Grunde nichts drumherum, nur das Zimmer. Es gibt kein Buffet und keinen Restaurantbetrieb“, verdeutlicht der Hoteldirektor. Als Frühstück bekommen die Geschäftsreisenden Lunchpakete, abends gibt es nichts zu essen.

Um den Hotelbetrieb aufrecht zu erhalten, arbeiten im Radisson-Hotel Rostock noch zehn Prozent des Personals. Alle anderen sind in Kurzarbeit.

Von Alexander Loew