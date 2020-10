Rostock

Immer neue Rekordzahlen bei den Neu-Infektionen, immer neue Corona-Hiobsmeldungen – auch in MV. Doch bei allem Grund zur Sorge: Im Nordosten gibt es noch genügend Gründe, warum auch dieser Herbst schön ist.

1. Die wenigsten Fälle in Deutschland:

Anzeige

Nach wie vor ist MV das Bundesland mit den wenigsten Infektionen überhaupt. 2066 Fälle waren bis Freitagabend gemeldet. Zum Vergleich: Auf Platz 2 dieser „Bestenliste“ rangiert Sachsen-Anhalt – mit fast doppelt so vielen Infektionen. Und noch ist MV mit 24,4 Fällen je 100 000 Einwohner und Woche noch weit entfernt davon, dass die Corona-Ampel landesweit auf Rot springen könnte.

2. Wenig schwere Verläufe:

692 neue Infektionen wurden in den vergangenen zwei Wochen im Land gemeldet. In den allermeisten Fällen verläuft Corona dabei bisher sehr milde: Nur 58 Patienten mussten sich ins Krankenhaus begeben, nur vier Fälle auf einer Intensivstation behandelt werden. Selbst wenn sich die Lage weiter zuspitzen sollte: 1220 Intensivbetten gibt es im Land.

Lesen Sie auch: Wie MV das Corona-Virus noch ausbremsen könnte

3. Sicherheit durch Tests:

Auch MV hat seine Testkapazitäten massiv ausgebaut. Allein im September wurden 58 118 Menschen landesweit getestet. Seit Anfang des Jahres waren es sogar 316 537 Tests – 0,63 Prozent davon waren positiv. Das geht aus Zahlen des Gesundheitsministeriums hervor. Auf Usedom hat die Seetelhotel-Gruppe am Freitag ein privates Testzentrum eröffnet – für Urlauber, die sich absichern wollen. „Das ist ein gutes Angebot an Urlauber, aber auch an Mitarbeiter und Einheimische“, so Vorpommern-Staatssekretär Patrick Dahlemann ( SPD).

Obwohl vor Gericht alle Einreiseverbote gekippt wurden, gehe MV so weiter den „Weg des sicheren Tourismus“. Auch in Rostock selbst bietet das Gentechnik-Unternehmen Centogene, einer der größten Test-Anbieter Europas, freiwillige Tests an. Die müssen allerdings selbst bezahlt werden, kosten 59 Euro.

4. Kaum Einschränkungen:

Das öffentliche Leben im Nordosten ist weiterhin kaum eingeschränkt. Eine Sperrstunde für Restaurants gibt es nicht, auch kein Ausschankverbot für Alkohol. Handel und Geschäfte haben geöffnet. Auch Hochzeiten, Familienfeiern und Co. sind weiterhin erlaubt. Und Ende der kommenden Woche dürfen sich alle Kinder zu Halloween ordentlich gruseln: Im Nordosten dürfen die kleinen Geister, Hexen und Gespenster wieder von Haus zu Haus ziehen und Süßes sammeln.

Passend dazu: „Süßes oder Saures“ trotz Corona: Was Familien an Halloween beachten müssen

5. Jubeln beim Sport:

Wenn Hansa Rostock am Sonnabend gegen die Fortuna aus Köln antritt, dürfen um die 7000 Fans im Stadion dabei sein – und möglicherweise Hansas Sprung auf Tabellenplatz 1 erleben. Nirgendwo sonst in Deutschland dürfen so viele Anhänger derzeit in die Stadien. Ein Vergleich: Beim Revierderby zwischen Dortmund und Schalke in der Bundesliga sind gerade mal 300 Zuschauer im Stadion.

6. Goldener Herbst:

Spätestens am Sonntag soll es wieder den goldenen Herbst in MV geben – mit Sonnenschein, blauem Himmel und Temperaturen bis 18 Grad. Das jedenfalls sagen die Meteorologen. Und dank der Zeitumstellung können wir die bunten Blätter in den Wäldern, die frische Brise am Meer eine Stunde länger im Hellen genießen. Und wenn es doch mal nieselt: Jonah (10) aus Bargeshagen will dann mit Kastanien-Tiere für Oma und Opa basteln.

Lesen Sie auch: Aktuelles Wetter für Ihre Urlaubsregion in MV: Temperaturen bis zu 19 Grad am Wochenende

7. Endlich wieder Kultur!

Nachdem monatelang Konzert, Theater-Aufführungen und Co. ausfallen mussten, starten die Kultureinrichtungen im Land nun wieder durch: Am Sonnabend feiert zum Beispiel in Anklam das Stück „Theater, Theater!“ der Vorpommerschen Landesbühne Premiere, das Volkstheater Rostock bietet die Premiere von Franz Kafkas „Der Prozess“ – ebenfalls als Premiere, in Kooperation mit der Hochschule für Musik und Theater.

Von Andreas Meyer