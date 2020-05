Was gilt als Großveranstaltung? - Trotz Corona-Krise: So wollen Veranstalter in MV ihre Events für den Sommer retten

Stadtfeste, kleine Konzerte, größere Firmenfeiern – all das sei auch während der Corona-Pandemie mit dem nötigen Infektionsschutz möglich, sagen die Organisatoren. Allerdings müsste das Land dafür endlich definieren, bis zu welcher Personenanzahl Veranstaltungen erlaubt werden. Die Regierung zögert noch.