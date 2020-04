Rostock

Im derzeit laufenden Streit um eine Wiederaufnahme des Tourismus in MV fordern nun auch Strandkorb-Vermieter wieder loslegen zu dürfen – und zwar ab sofort. „Es gibt doch keinen Grund, warum wir nicht wieder anfangen sollten. In den Strandkörben sitzen immer nur zwei Personen und es gibt genug Platz, um die Strandkörbe in ausreichenden Abständen aufzustellen“, sagt etwa Verleiher Mayk Borchardt aus Zinnowitz, der sich durch die Ausrichtung der jährlichen Strandkorb-WM in der Branche einen Namen hat.

Kurios: Richtig ins Rollen kommt die Initiative jetzt durch ein Versehen. In Rostock-Warnemünde hatte die Tourismuszentrale den dortigen Vermietern aufgrund eines Kommunikationsfehlers am Dienstag erlaubt, ihre Körbe aufzustellen, worauf einige mit der Arbeit begannen und ihre Strandmöbel ans Wasser brachten. Das Gesundheitsministerium stellte jedoch wenig später klar: Bei der Nutzung von Strandkörben handele es sich um eine Freizeitbetätigung, die wegen der Corona-Schutzmaßnahmen noch verboten sei.

Falsche Erlaubnis setzt ganze Branche in Bewegung

Die scheinbare Rostocker Lockerung habe aber die ganze Branche in Bewegung versetzt. Etwa 1000 Strandkorb-Vermieter gibt es im Land. Dazu zählt auch Stefan Jeske, der in Boltenhagen mit seiner Frau Tina in der Hochsaison 80 Strandkörbe vermietet: „Wir hatten uns schon gefreut“, sagt der 48-Jährige. Er brauche die Öffnung dringend: „Wir haben seit Oktober kein Geld mehr verdient“, beklagt der Unternehmer. Anders als mancher Kollege habe er auch kein anderes Gewerbe wie Ferienwohnungen, das ihm noch Einnahmen bringe: „Das Oster-Geschäft wäre für uns enorm wichtig gewesen. Wenn uns auch noch der Mai mit Herrentag und Pfingsten wegbricht, dann wird das Existenz bedrohend“, sagt der Boltenhagener.

Andreas Timm, Sprecher der Staatskanzlei, macht den Verleihern allerdings Hoffnung. Eine mögliche Öffnung erster Strandkörbe werde ein Thema beim Tourismusgipfel am Donnerstag sein, bei dem die Politik und Vertreter der Tourismusbranche Einstiegsszenarien nach dem Shutdown im Tourismus des Landes besprechen. „In der Tat kann man bei Strandkörben nachdenken, ob die Regelung noch so streng sein muss.“ Wirtschaftsminister Harry Glawe ( CDU) sagt: „Das muss dringend diskutiert werden. Hier brauchen wir eine verbindliche Lösung.“

Nachfrage auch bei Einheimischen

Stefan Jeske sagt, er würde auch erste Körbe aufstellen, wenn das Reisen noch nicht gleich erlaubt werde. „Es gibt auch Nachfragen von Einheimischen und Tagesausflüglern aus MV, die ja an die Strände dürfen. Gerade jetzt, da tagelang durchgehend die Sonne scheint“, sagt der Boltenhagener.

Auch auf Rügen stehen die Verleiher „Gewehr bei Fuß“: „Wir könnten sofort anfangen, haben alles vorbereitet und hoffen auf die Erlaubnis“, sagt Susanne Horst, Mitinhaberin des Strandkorb-Verleihs Kruggel in Binz mit insgesamt 500 Körben. Für sie sei die Situation bislang noch nicht prekär: „Weil wir immer erst am 1. Mai starten und auch Strandkörbe verkaufen.“ Ein Shutdown bis weit in den Frühsommer würde allerdings auch ihre Firma hart treffen.

