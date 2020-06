Trotz Corona: Welche Messen in Rostock doch noch stattfinden sollen

Rostock

Geschäfte sind wieder offen, Hotels und Restaurants ebenfalls. Nur die Veranstaltungsbranche in MV wartet weiter auf ein Signal für Lockerungen. Das Land aber ist bisher nicht mal zu Gesprächen bereit, kritisiert der Chef der Rostocker Hansemesse, Andreas Markgraf, im OZ-Interview. Dennoch arbeitet sein Team weiter – weil die Baumesse „RoBau“ und die Berufsmesse „Jobfactory“ im Herbst wichtiger denn je für MV sein könnten.

OSTSEE-ZEITUNG: Herr Markgraf, vor Pfingsten sollte die ,Flair am Meer’ stattfinden – die Freiluft-Messe im Iga-Park. Sie hatten bis zum Schluss gehofft, wenigstens diese Messe ausrichten zu dürfen. Warum ging es schlussendlich doch nicht?

Andreas Markgraf: Am 17. April wurden Veranstaltungen und Versammlungen aller Art vom Land per Anti-Corona-Verordnung verboten. Wir hatten bis Anfang Mai noch auf Lockerungen gehofft – und dass wir nach einer neuen Risikobewertung die ,Flair am Meer’ ausrichten können. Natürlich hätten wir erhöhte hygienische Anforderungen beachtet, die Besucherzahlen begrenzt und Abstandsregeln sichergestellt. Das alles hätte Mehrkosten für uns bedeutet. Aber wir hätten das in Kauf genommen. Doch mit der geänderten Verordnung vom 8. Mai wurden Großveranstaltungen mit über 200 Personen in geschlossenen Räumen und über 500 Personen unter freiem Himmel bis 31. August 2020 untersagt. Allein mit Ausstellern, Gastronomen und dem Organisationsteam wäre die maximal zulässige Personenanzahl bereits erreicht gewesen. Wir hätten gern mit dieser besonderen Veranstaltung den Menschen wieder Freude gemacht. Aber das ging nicht.

Petra Burmeister, Geschäftsführerin der Messe- und Stadthallengesellschaft „inRostock“, und Andreas Markgraf, Geschäftsbereichsleiter Hansemesse. Quelle: Andreas Duerst

Bayern – das Bundesland, das von der Pandemie in Deutschland besonders heftig betroffen war, erlaubt ab 1. September wieder Messen. Gibt es auch für MV schon einen Fahrplan?

Diese Perspektive fehlt uns derzeit leider! Es fehlt ein zeitlicher Stufenplan für unsere Branche. Realistisch sind Vorbereitungszeiten von mindestens zwölf Wochen, für einen Neustart ab September müssen also konkrete Aussagen bis Mitte Juni vorliegen. Erste Veranstaltungen in anderen Bundesländern sind gute Signale auch für unser Bundesland, hier schneller mutig zu werden.

Stehen Sie als größter Messeveranstalter des Landes dazu in Gesprächen mit dem Land und der Hansestadt?

Schon am 4. Mai haben wir ein Positionsblatt mit klaren Forderungen und Lösungsvorschlägen von Unternehmen der Messebranche an die Politik der Stadt, des Landes und an viele Verbände und Institutionen versandt. Wirtschaftsverbände teilen unsere Forderungen und wir sind bereit, endlich konkrete Gespräche mit der Landesregierung zu führen. Leider wird von den Entscheidern auf Landesebene nicht differenziert: Ein Konzert in der Stadthalle ist kein Festival und regionale Messen sind kein internationales Großereignis.

Mal abgesehen davon, dass Messen Ihr Geschäft sind: Warum sind die Ausstellungen aus Ihrer Sicht wichtig für ein Land wie MV, eine Stadt wie Rostock?

Messen und Ausstellungen sind keine Freizeitveranstaltungen, sondern stellen einen unverzichtbaren Wirtschaftsfaktor in MV dar. Unter anderem profitieren die Tourismuswirtschaft, der Einzelhandel und die Gastronomie in erheblichem Maß von Aktivitäten unseres Wirtschaftszweiges. Viele Branchen brauchen gerade jetzt regionale Marktplätze, um ihr Geschäft wieder zum Laufen zu bringen. In den vergangenen Monaten haben wir mit vielen Kunden gesprochen, denen durch die derzeitige Lage der Absatzmarkt komplett weggebrochen ist. Und ebenso wichtig sind für die Menschen gemeinsame Live-Erlebnisse bei Konzerten und Shows. Wir sind bereit!

Welche Messen sind denn 2020 noch in Rostock geplant? Und: Gehen die Planungen überhaupt noch weiter?

Wir sind der Betreiber der zwei größten Eventzentren Mecklenburg-Vorpommerns, aber unser Kerngeschäft existiert derzeit praktisch nicht mehr. Hohe Umsatzverluste, Kurzarbeit und die existenzielle Bedrohung vieler Partnerfirmen in unserer Branche – das ist derzeit unser Alltag. Leider.

Dennoch arbeiten wir an dem Start der ,neuen’ Normalität. Derzeit bereiten wir weiterhin die Landesbaumesse ,RoBau’ Ende September vor. Hier sehen wir keinen Unterschied zu einem geöffneten Baumarkt. Auch an der ,RasseHunde’-Ausstellung halten wir derzeit fest und erarbeiten gerade ein Konzept mit vielen Bereichen im Außengelände. Dort lässt sich problemlos Abstand halten. Die ,Jobfactory’ wurde in den Oktober verschoben und im November wollen wir wieder vielen Familien mit der ,Spielidee’ Spaß zum Ende des Jahres bereiten. Andere Messen aber mussten wir schweren Herzens absagen – die ,PflegeMesse’, aber auch die ,GastRo’ werden erst wieder 2021 stattfinden. Besucher und Aussteller dieser Branchen haben derzeit andere Sorgen.

Was wären denn aus Ihrer Sicht mögliche und sinnvolle Maßnahmen, um Messen auch unter der aktuellen Pandemie-Lage sicher zu gestalten?

Regional gibt es viele Möglichkeiten, neben den hygienischen Maßnahmen, Messen umzusetzen. Flächen und Gänge können erweitert werden. Es gibt viele Sommer-Messen im Außenbereich in weitläufigen Parks. Im Landesmessezentrum können Besucher geführt und alle Maßnahmen bis zur Registrierung umgesetzt werden. Außerdem sollte auch eine Unterscheidung zwischen Fachmesse und Endverbrauchermesse gemacht werden.

Eine der bekanntesten Messen ist die Berufsmesse ,Jobfactory’. Soll die Messe trotz der wirtschaftlichen Krise stattfinden – und wenn ja, wieso?

Das Thema Berufsausbildung ist gerade in schweren Zeiten wie diesen wichtiger denn je, um die langfristige Fachkräftesicherung in MV sicherzustellen und den anstehenden wirtschaftlichen Aufschwung zu fördern. Außerdem signalisieren unsere Aussteller während einer Situation, die gerade bei den Jugendlichen für viel Verwirrung, Unruhe und Zukunftsangst sorgt, Hoffnung und Zuversicht.

Aber Sie werden die ,Jobfactory’ verschieben, richtig?

Genau. Wir verschieben die ,Jobfactory’ auf den 16. und 17. Oktober 2020. Der Termin nach den Herbstferien gibt uns die Möglichkeit, auf Verordnungen der Regierung für Veranstaltungen nach dem 31. August zu reagieren. Außerdem haben Lehrer mit dem neuen Datum die Möglichkeit, zunächst in den regulären Schulalltag zurückzufinden und anschließend den Messebesuch gemeinsam mit den Schülern nach den Herbstferien vorzubereiten.

Rechnen Sie denn mit mehr Besuchern?

In den letzten Jahren haben durchschnittlich 14 000 interessierte Schüler die ,Jobfactory’ besucht. Wir müssen den Schülern eine Perspektive aufzeigen. Und wir rechnen nicht mit einem Einbruch der Besucherzahlen. Durch die schwierige wirtschaftliche Lage ist das Angebot auf dem Ausbildungsmarkt sicherlich etwas zurückgegangen. Unternehmen sind aufgrund ausbleibender Aufträge und der unsicheren Zukunft vorsichtiger geworden. Aber selbst die Agentur für Arbeit hat Firmen bereits aufgerufen, die Ausbildung nicht zu vernachlässigen. Das sehen wir genau so. Wir rechnen damit, dass die Unternehmen im Herbst wieder verstärkt Nachwuchs suchen werden.

Von Andreas Meyer