Trotz Coronafällen: Aida hält am Neustart fest

Die Corona-Fälle unter Crewmitgliedern bei Aida haben offenbar keine Auswirkungen auf die im August geplanten Kreuzfahrten. Es gebe „keinen neuen Stand“, teilte das Unternehmen am Donnerstag auf Anfrage mit. Bis zum vergangenen Wochenende waren elf Besatzungsmitglieder positiv auf das Virus getestet worden.

Die insgesamt 750 Männer und Frauen waren in der Vorwoche extra aus Asien nach Rostock-Laage eingeflogen worden. Aida startet die ersten neuen Kreuzfahrten nach Beginn der Pandemie. Alle Besatzungsmitglieder sind bis dahin in Quarantäne.

Fahrten mit und ohne Landgänge

Die Reederei will erstmals am 5. August in Hamburg mit der „Aidaperla“ zu einer dreitägigen „Leinen-Los“-Rundfahrt ohne Stopps in der Nordsee ablegen. Eine Woche später folgt die „Aidamar“ ab Warnemünde, die für vier Tage Kurs auf die schwedische Ostsee-Insel Gotland nimmt, ebenfalls ohne Anlegen und Landgang. Ab Kiel gibt es ähnliche Angebote mit der „Aidablu“.

Ebenfalls im August sind Sieben-Tage-Fahrten ab allen drei Häfen geplant. Ab Warnemünde mit der „Aidadiva“ zu Norwegens Fjorden, dann mit Landgängen. Die reguläre Kreuzfahrtsaison bleibt bis Ende August unterbrochen, teilt die Reederei mit.

Weniger Passagiere an Bord

Im Rahmen des mit den Behörden abgestimmten Sicherheitskonzepts fahren weniger Passagiere mit, an Bord gelten Abstands- und Hygienevorschriften. Als erstes Kreuzfahrtunternehmen wagte Tui am 24. Juli den Neustart mit „Mein Schiff 2“ in Hamburg.

Auf Flüssen sind schon länger wieder Kreuzfahrtschiffe unterwegs: Die Rostocker Reederei Arosa schickte bereits Mitte Juni die ersten Schiffe auf Rhein, Donau und dem portugiesischen Douro auf Fahrt.

