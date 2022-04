Trotz Flucht: Ukrainisches Abitur wird im vorpommerschen Krummenhagen geschrieben

Krummenhagen

Es ist unglaublich: Vor zwei Wochen ist Maria mit ihrer Mutter zu Fuß, per Zug und Bus vor dem Krieg aus der Ukraine geflüchtet, jetzt sitzt sie in Krummenhagen am Küchentisch und büffelt fürs Abitur. Was viele Schulen in Deutschland während Corona nicht oder nur schlecht hinbekommen haben, läuft in der Ukraine trotz Bombenhagel – Bildung. Und nicht nur das, es werden sogar Prüfungen stattfinden.

Prüfungsstart Ende Mai

So wie bei Maria. Sie will von Ende Mai bis Anfang Juni ihr Abitur schreiben. Die genauen Termine gibt es noch nicht. Die Lehrer in der Heimat warten darauf, was die Regierung beschließt. Fest steht: Mathematik, Ukrainisch und Geschichte stehen auf dem Programm für die schriftlichen Prüfungen. Mündliche Tests gibt es im Gegensatz zu Deutschland nicht. Und Abi wird in der Ukraine schon nach der 11. Klasse gemacht.

Jede Prüfung besteht aus drei Teilen. Man sitzt am Laptop, schreibt Texte, beantwortet Fragen, rechnet. Aber man könnte doch Hilfsmittel nutzen, andere Leute fragen, wenn gar keiner aufpasst... „Wir haben keine Bücher dabei, im hab nur meinen Laptop mitgenommen. Und wie genau die Prüfung abläuft, wissen wir noch nicht“, sagt Maria, die hier nur Mascha genannt wird. An ihrer Gestik liest man ab: Sie macht sich da keine Sorgen. Und besondere Situationen erfordern nun mal besondere Lösungen...

12 Punkte sind Maximum im Abi

Maria erzählt uns, dass sie nach dem Abi gern Sprachen und Philosophie studieren will. Englisch, Russisch, Ukrainisch, Literatur – darin ist sie gut, hat 10 oder 11 Punkte von möglichen 12. Und diese Ergebnisse will sie auch in der Prüfung schaffen. Mathe und Physik sind nicht so ihr Ding, gesteht sie und spricht von 8 bis 9 Punkten.

Doch bis der Prüfungsstress beginnt, hat die 17-Jährige einen ganz normalen täglichen Stundenplan, um sich auf alles vorzubereiten. Hört sich so leicht an, ist es aber nicht. Besonders den Lehrern in der Ukraine wird einiges abverlangt. „Sie sind in der Schule geblieben, um uns weiter unterrichten zu können. Sie wollen natürlich, dass wir einen Abschluss haben. Andererseits bleiben sie vor Ort, denn die Schulen sind zentrale Punkte für die Versorgung. So kochen die Lehrer zum Beispiel für die Soldaten Essen.“

Schnelle, unbürokratische Flüchtlingshilfe Einfach hingehen und machen – das ist das Motto einer Initiative von engagierten Einwohnern. Der Trupp „Wir helfen“ um Gründer Andreas Friemel aus Neu Bartelshagen hilft, ohne eine Arbeitsgruppe gegründet zu haben, so wie es Behörden ständig tun, und das gehe ihm zu langsam, sagt er. Man helfe ohne großen bürokratischen Aufwand und x Tagungen, so wie man die Fluchttour, die Unterkunftssuche, die Versorgung und die Registrierung auf die Beine gestellt habe. Das Ganze ist ein Projekt des Vereins „Demokratie leben“, wird aber auch vom Amt Niepars unterstützt. „Wir sind gerade dabei, Wohnungen für unsere ukrainischen Freunde herzurichten – gemeinsam mit ihnen. Denn leider ist Krummenhagen ab 10. April vermietet. In Groß Kordshagen haben wir mit Hilfe der Wohnungsbaugesellschaft Richtenberg drei Wohnungen gefunden, die dicht beieinander liegen. So können die 19 Leute hier zusammenbleiben“, freut sich Andreas Friemel. Der Mann, der sonst Fotovoltaik-Anlagen verkauft, hat sich jetzt frei genommen für sein, wie er sagt, Herzensprojekt. Kordshagen – ist das nicht zu weit ab vom Schuss? „Nein, die Ukrainer finden das gut, sie haben wegen der Bomben einfach Angst vor größeren Städten. Sie können hier kostenlos Bus fahren. Und ein Auto habe ich auch schon organisiert.“ Die Lütten sollen dann in die Kita, die Großen in die Schule, und die Frauen möchten arbeiten. „Da sind wir dran, suchen“, sagt der Initiator. Er freut sich wie seine Mitstreiter darüber, dass famila und Hagebaumarkt in Barth mit Lebensmitteln und Malermaterialen so großzügig unterstützt haben. „Wir helfen“, das sind Stella Garnisch, Ute Bart, Mono Morgentau, Andrea Österreich, Rebecca und Remo Kette, Franzi 2.0, Andrea Gollan und Andreas Friemel aus Günz, Neu Bartelshagen und Stralsund. Und sie suchen Verstärkung, zum Beispiel fürs Renovieren oder den Möbelaufbau. Apropos Möbel: Wohnzimmerschränke, Tisch und Co. werden ebenso noch gesucht wie Geschirr und Besteck. Aber bitte kein Sperrmüll, so Friemel, der unter Telefon 0173/ 886 5047 zu erreichen ist.

Unterricht über Zoom läuft

Doch wie läuft der Unterricht? „Wir sitzen alle am Computer und lernen zusammen über Zoom. Das Besondere: Die Klasse ist in ganz Europa verstreut. Viele sind in Polen, Litauen oder Lettland, Deutschland, aber auch in Griechenland. Einige sind auch in der Ukraine geblieben“, berichtet sie. Aber allen 28 Schülern geht es gut, dort, wo sind sind.

Ob Unterricht oder Prüfung – für all das wird nur Internet gebraucht. Und das haben die 19 Ukrainer bei der ÖBIK in Krummenhagen zum Glück (sie verstehen gar nicht, dass man das in Deutschland extra betonen muss). Hier in der „Penne“, wo Familien oder Klassen aus Deutschland demnächst Urlaub machen, sind die Geflüchteten erst einmal gut und sicher untergebracht. „Wir haben alles, was wir brauchen. Die Familienmitglieder können sich in ihre Zimmer zurückziehen. Und der große Aufenthaltsraum ist Treffpunkt für alle. Hier essen wir auch gemeinsam“, erzählt uns die 17-Jährige auf Englisch, denn noch kann hier keiner richtig Deutsch. Doch das soll sich bald ändern. Denn die Flüchtlingshelfer aus der Gemeinde Niepars um Initiator Andreas Friemel, die die große Gruppe betreuen, haben schon Deutschkurse organisiert.

17-Jährige vermisst die Heimat und ihre Freunde

„Wir waren auch schon in Barth und Stralsund, das war sehr schön. Ich liebe die Ruhe hier. Meine Heimatstadt Dnipro, die viertgrößte Stadt der Ukraine, hat eine Million Einwohner und ist sehr, sehr laut“, sagt sie – und der sonst sehr ernsten Maria huscht sogar ein Lächeln übers Gesicht.

Doch dann wird die Teenagerin wieder nachdenklich und erzählt, dass sie ihre Freunde und den Rest der Familie (der Vater kümmert sich zu Hause um die Großeltern) sehr vermisst, dennoch sei es richtig gewesen zu flüchten. Jetzt kann sie in Sicherheit ihr Abitur machen, doch studieren möchte sie gern zu Hause. Auf die Frage, wann es wieder zurückgehen könnte, sagt Mascha: „Wenn sich die russischen Soldaten jetzt zurückziehen, werden sie sicher auf dem Rückweg unsere Stadt südwestlich von Charkiw bombardieren. Wir hoffen, dass sich die Lage danach endlich beruhigt. Ich wünsche mir, dass wir im Mai zurückfahren können...“

