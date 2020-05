Trotz Kritik: Neu gewählte Richterin aus MV will in linksextremer Vereinigung bleiben

Schwerin

Wenige Tage nach ihrer Wahl zum ordentlichen Mitglied des Landesverfassungsgerichts Mecklenburg-Vorpommern sorgt die Linke-Politikerin Barbara Borchardt für Schlagzeilen. Sie ist Mitglied der vom Verfassungsschutz beobachteten Vereinigung „Antikapitalistische Linke“ innerhalb ihrer Partei.

Sie wolle das auch bleiben, sagte Borchardt am Dienstag. In Mecklenburg-Vorpommern werde die Vereinigung nicht beobachtet. Sie taucht allerdings im Verfassungsschutzbericht 2018 auf, der vom Bundesinnenministerium veröffentlicht wurde.

Der Tageszeitung „Die Welt“ (Dienstag) sagte Borchardt: „Meine Mitgliedschaft in der Antikapitalistischen Linken steht nicht im Widerspruch zu meiner Tätigkeit als Landesverfassungsrichterin, deswegen werde ich meine Mitgliedschaft auch nicht ruhen lassen.“ Die Ziele der AKL stünden nicht im Gegensatz zum Grundgesetz, denn dort stehe eine kapitalistische Grundordnung nicht drin. Einen Bruch mit den kapitalistischen Eigentumsstrukturen lehne sie nicht grundsätzlich ab. Zentrale Bereiche derDaseinsvorsorge gehörten in die öffentliche Hand.

Im Verfassungsschutzbericht des Bundes von 2018 heißt es, die seit 2012 als Bundesarbeitsgemeinschaft in der Partei Die Linke organisierte „Antikapitalistische Linke“ fordere einen grundsätzlichen Systemwechsel sowie die Überwindung der bestehenden kapitalistischen Gesellschaftsordnung durch einen Bruch mit den kapitalistischen Eigentumsstrukturen. Mitglieder der AKL strebten Funktionen in der Linken an und versuchten, den ideologischen Kurs der Partei zu beeinflussen.

Bereits vor der Wahl hatte es einen Eklat gegeben. Im ersten Wahlgang hatten sich offenbar SPD und CDU nicht an vorherige Absprachen gehalten, weshalb Borchardt erst im zweiten Wahlgang die erforderliche Zahl der Stimmen erhielt.

Von Iris Leithold / dpa