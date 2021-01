Schwerin

Ungeachtet der Diskussion um einen längeren Corona-Lockdown geht der Schulbetrieb in MV am Montag wie geplant weiter: Für alle Schüler gilt Distanzlernen, es gibt keine Anwesenheitspflicht.

Eltern von Kindern bis zur sechsten Klasse haben die Möglichkeit, sie zur Betreuung in die Schule zu bringen. Allerdings nur, wenn sie nicht wegen der Reisen über die Feiertage unter Quarantäne stehen.

Gespräche laufen

Aus dem Schweriner Bildungsministerium heißt es: „Derzeit laufen die Gespräche und Beratungen innerhalb der Landesregierung, mit den Gesundheitsexperten, Lehrergewerkschaften, Verbänden und dem Landeselternrat.“ Wie es nach dem 10. Januar weitergeht, hänge stark von den Entwicklungen der Inzidenzen ab.

„Wir werden rechtzeitig genug entscheiden, damit sich alle Beteiligten darauf vorbereiten können“, sagte ein Sprecher. Das Infektionsgeschehen an den Schulen in MV habe sich bislang auf einem vergleichsweise niedrigen Niveau bewegt.

Corona kam von außen

„Uns ist bewusst, dass das Coronavirus nicht vor den Schulen haltmacht. In den vergangenen Wochen und Monaten hat es auch an unseren Schulen Infektionsfälle gegeben“, so der Sprecher weiter.

Dabei habe es sich aber zum größten Teil um Fälle gehandelt, bei denen das Coronavirus von außen in die Schulen hineingetragen wurde. „In den meisten Fällen kam es dann in den Schulen zu keinen oder nur wenigen Folgefällen. Daraus schließen unsere Gesundheitsexperten, dass die Hygienekonzepte an den Schulen gut greifen.“

Von Axel Büssem