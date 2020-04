Trotz Mindestabstand und Hygieneregeln: Bootsverleih bleibt wegen Corona verboten

Rostock/Marlow

Im Frühjahr, wenn die Sonne strahlt und die Temperaturen wieder zweistellig werden, beginnt die Saison für alle Wassersportler, Angel- und Bootsfreunde – normalerweise. Aufgrund der Coronakrise bleibt der gewerbliche Bootsverleih im Land jedoch weiterhin verboten: zum Ärgernis von Anbietern und Kunden. „Wir können alle Richtlinien einhalten, für Mindestabstand und regelmäßige Desinfektion sorgen“, sagt Thomas Popp vom Bootscharter Rostock. Trotzdem stehe das Geschäft still. Wann es wieder weitergeht, könne niemand sagen.

Alle Vorkehrungen möglich

Thomas Popp steht auf dem Bootssteg in Dorf Schmarl. Seine Boote schaukeln fest verzurrt im Wasser. Das Wetter wäre in diesen Tagen perfekt für eine Ausfahrt, die Saison steht in den Startlöchern, sein Geschäft sollte längst wieder anlaufen. „Gerade für die Heringsangler ist die Zeit ideal“, sagt er. Ideal heiße, dass ein milder Winter für optimale Wassertemperaturen und reichliche Bestände sorge. Doch alle Anfragen von Vätern und Söhnen, die gern zum Angeln aufs Meer fahren würden, müsse der 38-Jährige zurückweisen. „Es ist schade und nicht verständlich“, so Popp. Auf den bis zu acht Meter langen Booten könne der Verleiher für den nötigen Mindestabstand sorgen. „Wir würden nur zwei Personen auf ein Boot lassen, vielleicht auch nur Kernfamilien“, sagt er. Auch die Reinigung von Steuerrad und Fernschaltung wäre nach jedem Verleih möglich. Doch der Bootsverleih bleibt geschlossen.

Popp schrieb ans Wirtschaftsministerium, dass er alle Auflagen erfüllen könne. Eine Antwort erhielt er immerhin, aber keine sehr hilfreiche. „Wir werden darauf verwiesen, abwarten zu müssen“, sagt der Inhaber. Auch die Wasserschutzpolizei könne nur bedingt helfen. Wo was nachzulesen wäre, ist unklar.

Instandsetzung statt Verleih

Ähnlich ergeht es Oskar Herold. Sein „ Bootsverleih am Blauen Kran“ im Rostocker Stadthafen stehe ebenfalls still. „Es ärgert mich und ist nicht nachvollziehbar, wie Entscheidungen getroffen werden“, so Herold. Der 30-Jährige findet, dass wichtige Vorkehrungen getroffen werden können, auf dem Wasser genug Platz und eine Ausfahrt sogar gesund sei. Stattdessen nutze der Verleiher nun die Zeit für Instandhaltungsmaßnahmen. Boote werden geschliffen, geölt und neu lackiert. Am Wochenende erhielt der nach dem Kräuterlikör „Escorial“ benannte Kahn einen Anstrich mit „Anti-Fouling“ zum Schutz vor Algen, Muscheln und Seepocken. Doktorand Florian Hahnheuser half mit und erzählt, dass immerhin die Segler bald wieder aufs Wasser dürften.

Keine Logik, keine Infos

Frustrierend sei für die Bootsverleiher im Land vor allem, dass Privatpersonen mit eigenem Boot problemlos auf das Wasser können. „Zoos öffnen, Autokinos auch, wer ein eigenes Boot hat, darf es auf dem Wasser nutzen und wir werden vor so eine finanzielle Herausforderung gestellt“, so Bootsverleiher Harald Stypmann vom Marlower Kanu- & Bootsverleih. Stypmann sehe sich wie viele andere als Verlierer und sagt: „Die Luft ist raus, langsam wird es eng für uns.“ Vom beantragten Zuschuss könne Stypmann gerade seine Kosten deckeln.

Für klare Richtlinien, eine bessere Versorgung mit Informationen, logische und transparente Maßnahmen sprechen sich alle Bootsverleiher aus. Wie lange die Situation noch anhalte, ist zu diesem Zeitpunkt unklar.

Von Lea-Marie Kenzler