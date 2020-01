Rostock

Sollen Menschen in Deutschland grundsätzlich im Todesfall Organspender sein? Obwohl der Bundestag dies gerade abgelehnt hat, will Bundesgesundheitsminister Jens Spahn ( CDU) nicht aufgeben. Beim Neujahrsempfang der OSTSEE-ZEITUNG erklärte er am Freitag vor 400 Gästen: Die Zahl der Organspenden müsse unbedingt erhöht werden.

Anderthalb Jahre lang hat Spahn für die Widerspruchslösung gekämpft – und verloren. Wichtig sei, „dass wir diese wichtige Debatte jetzt so ausführlich geführt haben“. Dies habe die Bevölkerung aufgeweckt. Er werde weiter für mehr Spender streiten.

Rostocker Mediziner: Bundestag-Votum ist „katastrophal“

Entsetzen bei Prof. Oliver Hakenberg, Urologe an der Rostocker Uniklinik, über die Organspende-Entscheidung: „Das ist katastrophal.“ Mehr Spenderorgane seien in Deutschland dringend erforderlich.

Spahn will im Gesundheitswesen weiter aufs Tempo drücken – und hielt nach Meinung Anwesender in Rostock so etwas wie eine Kanzler-Bewerbungsrede. 2021 solle endlich die elektronische Patientenakte kommen. Appell an die Bevölkerung: Wer großen US-Konzernen, wie Google und Amazon, Daten unbekümmert anvertraut, sollte dem Staat, der anonym Daten erhebt, nicht so skeptisch gegenüberstehen. In der Digitalisierung müsse Europa aufholen; sonst werde es künftig von China dominiert. Innovation sei entscheidend. Um Renten für eine älter werdende Gesellschaft zu finanzieren, müsse die deutsche Wirtschaft auch in Zukunft „ein paar Autos verkaufen“, so Spahn. „Alles hängt zusammen. Nur mit Glück zahlt sich keine Rente.“

Spahn : Impfpflicht gegen Masern muss sein

Klare Botschaft auch zur Masern-Impfpflicht ab 1. März. „Masern sind eine hochansteckende Krankheit für Menschen“, so Spahn. Es gebe weder Medizin noch Therapie. Daher müsse die Impfpflicht für Menschen her, die sich in Schulen oder Kliniken begegnen. An die Adresse von Impfgegnern, die ihre persönliche Freiheit bedroht sehen, sagt er: Diese Freiheit gelte auch für Menschen, die durch Ansteckung in Gefahr gebracht werden.

Das sieht auch eine große Mehrheit der Menschen in MV so. 94 Prozent der Befragten einer aktuellen Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Forsa im Auftrag der OSTSEE-ZEITUNG unterstützen die Pläne der Bundesregierung, Schüler, Lehrer und medizinisches Personal zu einer Impfung zu zwingen. Forsa hat vom 2. bis 10. Januar insgesamt 1002 Wahlberechtigte landesweit befragt – repräsentativ.

Viele Menschen in MV besorgt, selbst Pflegefall zu werden

Große Zustimmung auch für die Idee, gesetzliche und private Krankenkassen zu einer Bürgerversicherung zusammenzuführen, um die Zweiklassen-Gesellschaft im Gesundheitswesen zu beenden. 74 Prozent der Befragten in MV finden dies gut, 18 Prozent nicht. Dietmar Bartsch, Linken-Bundestagsabgeordneter aus Rostock, setzt sich dafür ein: „Wir wollen eine Kasse, in die alle einzahlen. Niemand wird privilegiert.“ MV-Gesundheitsminister Harry Glawe ( CDU) hält dagegen: „Die Bürgerversicherung ist keine Lösung.“ Eine Vereinigung beider Systeme sei juristisch kaum durchsetzbar; zudem fürchte er, dass Reserven bald verpulvert wären.

Jeder Zweite in MV hat laut OZ-Umfrage Sorge, im Alter zum Pflegefall zu werden. Spahns Vorstoß, die Pflege bundesweit zu verbessern, scheitert derzeit noch an fehlendem Personal. „Geld ist da“, so der Gesundheitsminister. Glawe verweist auf Mühen des Landes: 100 Vietnamesen sollen 2021 als Pfleger in MV einsteigen; die Ausbildung werde besser vergütet.

Methodik der Forsa-Umfrage Im Auftrag der OSTSEE-ZEITUNG hat die Forsa Politik- und Sozialforschung GmbH eine repräsentative Befragung unter der wahlberechtigten Bevölkerung in Mecklenburg-Vorpommern durchgeführt. Im Rahmen der Untersuchung wurden insgesamt 1002 nach einem systematischen Zufallsverfahren ausgewählte, wahlberechtigte Bürger befragt. Die Erhebung wurde vom 2. bis 10. Januar 2020 mithilfe computergestützter Telefoninterviews durchgeführt. Die ermittelten Ergebnisse können nur mit den bei allen Stichprobenerhebungen möglichen Fehlertoleranzen (im vorliegenden Fall +/- 3 Prozentpunkte) auf die Gesamtheit der wahlberechtigten Bevölkerung im Land übertragen werden.

Mehr zum Thema:

„Wird sich nicht viel ändern“: Reaktionen zur Organspende-Reform

Studie: Zahl der Impfgegner nimmt wieder ab

Von Frank Pubantz