Rostock

In den Kindertagesstätten Mecklenburg-Vorpommerns lichten sich die Reihen. Nachdem in der vergangenen Woche noch 50 bis 60 Prozent der Kinder die Einrichtungen besuchten, sind die Zahlen zu Beginn der Weihnachtswoche weiter gesunken. „Wir liegen inzwischen bei 15 bis 35 Prozent“, sagt zum Beispiel Sergio Achilles, Geschäftsführer des Instituts für Lernen und Leben (ILL). Das ILL betreibt 66 Kindertagesstätten und Horteinrichtungen von Ueckermünde bis Plau am See.

Eine Kita ragt bei dem Träger jedoch heraus: „Unsere Einrichtung an der Ernst-Heydemann-Straße ist noch immer zu 80 Prozent ausgelastet, weil die Eltern dort an der benachbarten Universitätsmedizin arbeiten“, sagt Achilles.

Spannungen zwischen Träger und Eltern

Auch beim Deutschen Roten Kreuz ( DRK) sind die Kitas in MV aktuell nur noch zu rund einem Drittel ausgelastet. Das DRK betreibt hierzulande insgesamt 92 Kitas mit rund 12 300 Plätzen. „Die Kitas in den Städten sind dabei höher ausgelastet als die Kitas auf dem Land“, sagt DRK-Sprecherin Antje Habermann. Generell sinke die Auslastung jedes Jahr in der Vorweihnachtswoche.

Hintergrund: In der vergangenen Woche hatten sich Erzieherinnen und Erzieher im Raum Greifswald darüber empört, dass die Landesregierung die Kitas trotz Lockdown offen hält. Es fehlten differenzierte Regelungen, hieß es. Aktuell dürfen Eltern selbst entscheiden, ob und wann ihr Kind zur Kita geht, auch wenn gar kein Notfall vorliegt. Einige Träger sollen daraufhin verstärkt Druck ausgeübt haben, dass Eltern ihre Kinder daheim behalten. Eine alleinerziehende Mutter aus Rostock brachte das fast zur Verzweiflung.

Viele Einrichtungen haben nun Betriebsferien

Die Landesregierung zieht dennoch ein positives Fazit der Regelung. „Es war die richtige Entscheidung. Die Regelung ist gut aufgegangen, ohne viel bürokratischen Aufwand“, sagt Alexander Kujat, Sprecher der zuständigen Sozialministerin Stefanie Drese ( SPD). Dass Einrichtungen Druck auf Eltern ausgeübt haben, seien Einzelfälle gewesen. „Die meisten Träger haben sehr gut kommuniziert und die meisten Eltern haben mit viel Verständnis reagiert“, so Kujat.

Insgesamt gibt es in MV rund 1100 Kitas, 15 000 Beschäftigte und 110 000 Kinder. Eine Abfrage des Ministeriums hatte vergangene Woche ergeben, dass seit dem harten Lockdown etwa 50 bis 60 Prozent der Kita-Kinder zu Hause geblieben sind. „Wir erwarten, dass die Zahlen nun weiter rapide abnehmen“, sagt Kujat. Schließlich hätten viele Einrichtungen nun ohnehin Betriebsferien. „Und bei den noch geöffneten Kitas werden mit jedem Tag in Richtung Weihnachten weniger Kinder kommen, weil Eltern zunehmend Urlaub haben“, ist der Sprecher überzeugt.

Brief von Ministerin an Eltern weitergeleitet

Diesen Trend bestätigt Uta Seiffert-Schuldt von der Perspektive Wismar gGmbH. „Die Auslastung ist bei uns in diesem Jahr vor Weihnachten sogar deutlich geringer als in den Vorjahren“, sagt die Geschäftsführerin. Ihr Träger betreibt sieben Einrichtungen in Wismar. „Wir haben die Eltern in einem Brief darum gebeten, dass sie ihre Kinder zu Hause betreuen sollen, wenn sie die Möglichkeit dazu haben.“ Dem seien viele gefolgt, so Uta Seiffert-Schuld.

Auch Sergio Achilles vom ILL betont: „Viele Eltern sind sehr vernünftig gewesen.“ Druck habe sein Institut nicht ausgeübt. „Wir haben allen Eltern einen Brief geschrieben und im Auftrag der Politik darum gebeten, wenn sie die Möglichkeit haben, ihre Kinder zu Hause zu lassen, davon Gebrauch zu machen.“ Auch habe das ILL den Brief von Ministerin Drese an die Eltern weitergeleitet.

Rechtsanspruch auf frühkindliche Förderung

Ähnlich habe sich das DRK verhalten: „Uns ist es wichtig, das Grundrecht, den Rechtsanspruch auf frühkindliche Förderung in einer Tageseinrichtung oder in der Kindertagespflege zu gewährleisten. Allein mit dem Wissen, dass eine Betreuung derzeit zu Hause, wenn Eltern im Homeoffice arbeiten, schwierig ist“, sagt DRK-Sprecherin Habermann.

Von André Horn