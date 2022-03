Schwerin

Mit über 1550 liegt die Corona-Inzidenz aktuell in MV so hoch wie nie zuvor – unter diesem Vorzeichen will die Landespolitik ab kommenden Montag die Maskenpflicht an Schulen aufheben. Die Meinungen dazu gehen auseinander.

Er könne die Entscheidung „nicht verstehen“, sagt Rostocks Schulsenator Steffen Bockhahn, der bereits mehrfach vor zu schnellen Lockerungen gewarnt hat. „Auch vorerkrankte Kinder oder Familien mit gefährdeten Personen haben Schutz verdient“, so Bockhahn.

Maske weg am Sitzplatz – nicht aber im Schulhaus

Die 7-Tage-Inzidenz liegt in MV bei 6- bis 11-Jährigen mit 3200 und bei 12- bis 17-Jährigen mit 2600 deutlich über dem Landeswert. Und doch werde man beim geplanten Wegfall der Masken im Schulunterricht festhalten, lässt Bildungsministerin Simone Oldenburg (Linke) eine Sprecherin auf OZ-Anfrage mitteilen. Ab 7. März bedeutet das: Schüler brauchen keine Maske am Sitzplatz im Klassenraum, wohl aber, wenn sie umherlaufen oder im Schulgebäude unterwegs sind. „In vielen anderen gesellschaftlichen Bereichen in Innenräumen gilt im Übrigen auch genau diese Regel“, so die Sprecherin. Es gebe allerdings nach wie vor die Empfehlung, überall eine Maske aufzulassen.

Zustimmung kommt von vielen Eltern. „Nirgendwo wird mehr getestet als in Schulen“, sagt Kay Czerwinski vom Landeselternrat. Omikron sei nicht mehr so folgenschwer wie frühere Virusvarianten. Man müsse endlich einen Ausweg aus den scharfen Beschränkungen finden.

Nicht ganz so klar ist die Reaktion der Lehrergewerkschaft GEW. Die Inzidenz bei Schülern sei schon mit Maskenpflicht sehr hoch, sagt Landeschef Maik Walm. Dennoch lehnten viele Lehrkräfte und Schüler die Masken ab – „aus psychologischen und pädagogischen Gründen“. Der Schaden durch Wegfall von Unterricht wäre jedoch größer als durch Omikron. Die GEW halte die Abschaffung der Maskenpflicht zum jetzigen Zeitpunkt aber für vertretbar. Walm fordert allerdings kostenlose FFP2-Masken vom Land für alle, die sie freiwillig weitertragen wollen, außerdem weiter Tests und spätestens im neuen Schuljahr PCR-Pooltests.

Laut Bildungsministerium wird auch ohne Maskenpflicht weiter an den Schulen getestet: bis zum 20. März noch dreimal pro Woche, danach zweimal. Die Testpflicht gelte für alle Schüler. Ausnahmen gebe es für Geboosterte. Doch auch diese könnten sich freiwillig testen lassen.

Von Frank Pubantz